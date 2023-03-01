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社會 社會焦點 保障人權

快訊／男嬰嗆奶沒人理！照護員消失83mins滑手機害命　判囚1年6月

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲士林某產後護理之家盧姓照護員遭控2019年時，滑手機83分鐘，未察看剛喝完奶的鍾姓男嬰，導致男嬰反覆嗆奶併發肺炎敗血症多器官衰竭死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

來不及長大！北市士林區某產後護理之家盧姓照護員，2019年照顧鍾姓男嬰，期間未注意男嬰因溢奶發出異狀聲音等，竟長達83分鐘後才發現男嬰無呼吸心跳等，經送醫搶救275天因新生兒時期溢奶併發肺炎進而敗血性休克併多重器官衰竭死亡。士林地院審結，考量雙方未和解，依過失致死罪判盧女有期徒刑1年6月。

年約30多歲盧女2019年3月在士林區中正路某護理之家，擔任嬰兒照護員，負責照顧嬰兒。男嬰父母於2019年1月與護理之家簽約，隔月喜迎新生兒，母子倆隨即入住。

同年3月6日晚間18時15分，男嬰母餵奶完將愛子推回嬰兒室，由盧女照顧，但男嬰患有「新生兒鵝口瘡」，盧女則把男嬰放在獨立隔間觀察室，僅停留6分鐘就未在觀察，隨即離開長達83分鐘。

盧女同日晚間19時45分進入觀察室後，發現男嬰唇周發紺、無呼吸心跳，立刻替他拍背、清除鼻腔及口腔分泌物，同時給予腳底板刺激，但男嬰膚色仍發紫無心跳，她也請求李姓照護員協助，並持續執行心肺復甦術。

男嬰被送往新光醫院急救後恢復心跳，後轉送到板橋國泰醫院、三軍總醫院治療，治療275天仍因缺氧缺血性腦病變、昏迷需仰賴呼吸器，併發肺炎，進而敗血性休克併多重器官衰竭死亡，痛失愛子的父母則提起告訴。

開庭時，盧女均坦承犯行，經查護理之家嬰兒室有規定不能攜帶行動電話規定，盧女卻因處理個人事務，違反規定使用手機達30分。

因此，法官審酌盧女擔任嬰兒照護員，對於嬰幼兒照護應有更高的能力及注意義務，且男嬰未滿月，毫無自救能力，盧卻未盡保護、照顧之責，擅離職守，疏於按時查看，導致男嬰因新生兒時期溢奶、併發肺炎、缺氧缺血性腦病變，進而敗血性休克併多重器官衰竭亡，嚴重悖離照護員工照顧責任，犯後雖坦承犯意，但雙方就調解金額差距過大，未達和解及獲男嬰父母原諒，依過失致死罪判1年6月。

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