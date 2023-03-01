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社會 社會焦點 保障人權

親爹也不挺！婚禮大伯搶坐主桌　新娘怒公審「沒見出錢出力」GG了

▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新娘因婚禮大伯搶坐主桌而發文公審，慘吃上官司。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名新娘因不滿婚禮時大伯搶坐主桌，竟在家中有10多人的群組內發文公審，指大伯「偷糧偷樹偷地」，氣得大伯一狀告上法院。法院審理時，法官傳喚新娘父親，但他不挺自己女兒，反而指女兒所述不是事實，法官最終將新娘依加重誹謗罪判罰1萬5千元，得易服勞役。

根據判決，新娘2021年12月間舉辦婚禮，但她事後卻不滿大伯搶坐主桌而引發親友間議論，又因認為大伯與父親之間有利益糾葛，竟在家中群組內數落大伯，「出錢出力怎麼都沒見，吵坐主桌那麼積極」，「把『偷地偷糧偷樹』這件事講清楚」。

案經大伯提告，新娘辯稱，她會說大伯偷地偷糧偷樹，是因聽阿嬤說，大伯經常會到阿嬤家拿走父親買給阿嬤的食物；偷樹部分，則是其父母在阿嬤家中種很多果樹，但大伯都會未經同意把果實、菜拔走；至於偷地，則是阿公生前有留一塊地要給父親，孰料阿公過世後，大伯卻繼承了一半，若要過戶給父親，就要付奢侈稅，而其父親有要求過戶，但大伯卻不承認，所以才說他偷地。

法官審理時，傳喚新娘父親作證，但他卻不挺女兒，並稱女兒所述並非事實。法官審理後，認為新娘不思理性處理親屬間的糾葛，就直接在通訊群組內指責大伯，雖犯後否認犯行，但她因無前科，因此依加重誹謗罪判罰1萬5千元，得易服勞役。全案可上訴。

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