AIT證實主持台美日韓「晶片聯盟」視訊會議　建立早期預警機制

▲AIT證實主持首次台美日韓晶片聯盟視訊會議。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國在台協會（AIT）27日證實，來自台美日韓的與會人士，以視訊方式參與「美國－東亞半導體供應鏈韌性工作小組」（Fab 4）討論如何加強半導體的供應鏈，以及如何建立供應鏈的「早期預警機制」（early warning system）。

《韓聯社》日前報導指出，美台日韓晶片聯盟的半導體韌性工作小組，於16日舉行正式工作會議，韓國外交部官員透露美方主辦此場視訊會議，並由美國在台協會承辦；韓國首席代表由駐台北韓國代表部人士出席，韓國外交部、產業部派司局級官員作為觀察員出席。

官員指出，去年九月Fab 4召開首次預備性視訊會議後，經過多月來的協調，於本月16日舉行首次工作小組資深官員的視訊會議，會中討論重點聚焦於維持四方半導體供應鏈的韌性，以及探索四方未來可能合作方向。

根據《中央社》報導，經濟部方面是由貿易局作為發言代表，會議歷時約一個小時，主題是討論供應鏈的「早期預警機制」（early warning system）

經濟部官員指出，建立早期預警機制之所以重要，主要是希望避免再發生先前的車用晶片荒、COVID-19疫情間供應鏈亂流等情事；未來各國透過官方對話，讓彼此知道，供應鏈下個階段可能會面臨何種問題。