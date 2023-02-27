蔡壁如稱對郭台銘「歡迎也禮遇」　國民黨：整合一切在野力量

▲郭台銘表態想以國民黨身分參戰2024。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前表態想重返國民黨選總統，但藍營內部卻湧現反對聲量。眼見及此，民眾黨主席柯文哲心腹、前立委蔡壁如則向郭台銘招手，稱民眾黨對郭台銘持歡迎態度，也會給予禮遇。對於白營欲拉攏郭台銘，國民黨文傳會主委洪孟楷表示，國民黨目標非常明確，就是整合一切在野力量，並且推出最強一組人選，歡迎所有支持、認同、堅定在野力量的人，一起來努力。

郭台銘日前表態想重披藍袍選總統，卻遭國民黨前立委蔡正元、市議員秦慧珠等人口誅筆伐，蔡正元批「國民黨不是公廁想尿就來尿」；秦慧珠也批「郭台銘在國民黨內仇恨值最高」。

眼見郭台銘回藍營受阻，近期與柯文哲密切討論大選議題的前民眾黨立委蔡壁如表示，民眾黨對郭台銘持歡迎態度，也會給予禮遇。她表示，若最後郭台銘選擇與民眾黨合作，民眾黨內會再制定一套讓郭能參與的遊戲規則，進一步透過民眾黨內部選舉決定正副手搭配，並規範郭台銘是否能以無黨籍身分合作。

對於民眾黨向郭台銘招手，洪孟楷今天受訪表示，國民黨2024只有一個目標，就是整合一切在野力量，並且推出最強一組人選。他並表示，目前最重要的是3月4日南投立委補選，完畢之後，相信黨中央會展開相關作業辦法。

洪孟楷強調，國民黨目標非常明確，歡迎所有支持、認同、堅定在野力量的人，一起來努力。他感慨，看到現在荒腔走板的執政黨，大家唯有團結才能戰勝，並讓現在的執政黨聽到人民的心聲。