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人物／辜寬敏228事件後流亡海外、遭通緝　曾捐一半財產「把錢還給台灣人」

記者呂晏慈／台北報導

被視為「台獨教父」的總統府資政辜寬敏27日上午辭世，享耆壽97歲。辜寬敏一生推動台獨運動不疑餘力，他於228事件後流亡海外，返台後創辦《黑白新聞周刊》（Taiwan Weekly），在國際媒體投書倡議台灣獨立，後也成立「新台灣國策智庫」、「台灣制憲基金會」，以及捐出一半財產成立推廣文化活動的「新台灣和平基金會」，致力宣揚台灣意識。

▲▼李登輝追思會-辜寬敏。（圖／記者周宸亘攝）

▲辜寬敏晚年仍致力於倡議制憲及國家正常化議題。（資料照／記者周宸亘攝）

辜寬敏出生於日治時期的1926年，他是辜顯榮的八子、和信集團會長辜振甫的異母弟，228事件爆發後他流亡海外，後因與黨外運動人士在日本成立台獨聯盟而遭中華民國政府通緝。他昔日受訪時透露，曾於1972年與前總統蔣經國密會，兩人為了保衛台灣優先還是反攻大陸優先引起一場爭論，而2000年更以台獨聯盟名義在《華盛頓郵報》自費刊登廣告，訴求「台灣在完成政黨輪替後應該宣布獨立」。

2008年第二度政黨輪替後，辜寬敏在民進黨主席選舉惜敗蔡英文，當時蔡英文獲得超過7.3萬票贏得選舉，成為史上第一位女性、最年輕的主席，而辜寬敏則獲得逾4.8萬票。選後他發起「搶救台灣行動聯盟」，開始展開全國319鄉鎮公民行動巡迴演，兩年後為了聚集前總統陳水扁執政期間培養的政務官人才，成立「新台灣國策智庫」。

2013年，辜寬敏宣布捐出一半的財產，約1億美元組織「新台灣和平基金會」，設立文化、教育、社會等3個委員會從事公益活動，完成父親辜顯榮的遺願「把錢還給台灣人」。在捐出600萬元的助學金和150萬元的急難救助金給鹿港鎮公所，幫助經濟弱勢學生時，他曾向外界透露，這是父親過世前的遺囑，現在他88歲才想到做這件事，他覺得對台灣人實在很不好意思。

辜寬敏一生倡議宣揚台灣意識，2018年12月25日，辜寬敏發表聲明宣布成立「台灣制憲基金會」，力圖推動由台灣人民制定、維護台灣主權的新憲法。2019年民進黨總統初選期間，他表態支持賴清德，呼籲蔡英文不要連任，不過，在初選落幕後，他參與由多個本土社團、政黨所組成的「守民主護台灣大聯盟」，表態支持蔡英文連任「抗中保台」。

而在蔡政府第二任期開展後，辜寬敏2021年因不滿蔡政府冷處理制憲、未處理國家正常化議題，不斷喊話要請辭總統府資政、退出民進黨。值得注意的是，去年3月烏俄戰爭期間，辜寬敏宣布捐出100萬美金（新台幣約2831萬元）援助烏克蘭難民，並在接受媒體專訪時向台灣民眾喊話說，若俄羅斯對烏克蘭動武的理由可以成立，相同的情況也可能發生在台灣與中國身上。

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