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人夫刷卡26萬「突病發過世」　妻女拒還欠款銀行開告...判決出爐！

中國一名男子過世後留5.8萬人民幣債務，法院向其妻女追討。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲中國一名男子過世後留5.8萬人民幣債務，法院向其妻女追討。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

家人過世後，若有尚未償還的債務，是否該由其他親屬代還呢？中國浙江省台州市有一名陳姓男子去世，信用卡還欠款5.8萬人民幣（約25.6萬新台幣），銀行向其妻子女兒追討，判決也出爐了。

綜合陸媒報導，陳男有一張信用卡，平常信用很好，都有按時間繳卡費，怎料他在刷卡5.8萬人民幣後，不久就因為疾病不幸過世，銀行得知此事後，聯繫陳男的的妻子和女兒討錢，告知若不歸還就要採取法律行動，雙方發生爭執，陳男女兒要求「先讓銀行證明親屬關系，否則其他一切都免談」，隨即掛電話。

之後，銀行找上陳男的妻女，希望對方歸還欠款，但陳男妻子表明對信用卡欠款一事毫不知情，而且遺產也早已拿來還其他欠款，已經沒錢歸還。不過，銀行無法接受，遂將2人起訴至法院。

人夫刷26萬信用卡「突病發過世」　妻女拒還欠債遭銀行起訴…判決出爐

▲陳男妻女表明不知情。（示意圖／翻攝自photoAC）

法院審理認為，陳男生前的信用卡費，妻子確實不知情，這時需要銀行提出證據，證明5.8萬人民幣用於夫妻共同生活，但銀行拿不出來，因此這筆錢不屬於夫妻共同債務，陳男妻子也就沒有義務償還。然而，銀行不服，主張陳男七妻女繼承房產，應當歸還5.8萬人民幣欠款。

在法庭上，陳男妻子提交還款證明和貸款明細，證實陳男生前欠的外債較多，遺產都已經用來歸還欠款。最後，法官判陳男妻女無須償還欠款，銀行上訴到二審，法院駁回訴求，判銀行敗訴。

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