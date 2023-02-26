新北行糾「紅衣阿伯」囂張狂譙…出腳猛踢被反殺！躺地抱頭喔喔叫

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子步行在馬路上時，一部多元計程車突然從旁行駛經過，他嚇到直接拍打車子後照鏡及車門，駕駛隨即下車理論，雙方發生拉扯，過程中男子不斷飆罵三字經，認為司機開太快罔顧他的生命安全，2度用腳踹駕駛，警方獲報到場將2人帶回偵訊，雖雙方未提告，但仍依社維法送辦。

▲吳男與多元計程車司機發生拉扯 。（圖／翻攝記者爆料網）

23日下午3時許，59歲姚姓男子步行在土城區學府路一段256巷馬路上，突然多元計程車駕駛32歲吳姓男子開車行經姚男身旁，他嚇的直接用手拍打左後照鏡及車門「下來講！」吳男立即下車理論，雙方發生肢體拉扯。

▼吳男2度用腳踹司機 。（圖／翻攝記者爆料網）

過程中，姚男認為司機開太快，罔顧他的生命安全，不斷對他飆罵三字經，還2度用腳踹他，吳男順勢抓住他腳，順勢往上提，姚男重心不穩往後跌倒在地，還被旁邊路人拍下貼上網路；警方獲報到場將2人帶回派出所偵訊，雖然事後雙方互不提告，但在公共場所發生拉扯情事，警方仍依違反社會秩序維護法將2人送辦。

▼司機抓住吳男的腳，順勢往上提，造成他踉蹌往後跌倒 。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

土城分局在此呼籲民眾若遇口角爭執或衝突事件時，應以理性平和溝通方式解決，一時衝動或不理性之舉動可能因此誤觸法網，如有違法者，警方均依法偵辦。