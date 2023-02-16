屏東縣長開票後臉書貼「計票人員誤植」遭送辦　法官裁定免罰

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣黃姓縣民在去年縣長選舉開票時，在臉書張貼「計票人員誤植、總選舉人數一日數變、開票時間全國最慢」等文字，遭警方依違反社會秩序維護法函送法院裁處，法官審理認影響並不致於達「足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，已影響公共安寧」之程度，仍屬於憲法所保障之言論自由限度可以容忍範圍，裁定不罰。

裁定書說，黃姓男子於2022年11月28日14時03分許，使用個人手機並利用自己的FACEBOOK帳號張貼：「計票人員誤植、總選舉人數一日數變、開票時間全國最慢」等文字，指稱中央選舉委員會之票數計算出錯及暗指幫忙作票等文字內容。

惟中選會已於同年11月28日12時許即被移送人張貼系爭訊息前，發布新聞澄清，則系爭訊息自為不實資訊及謠言，被移送人卻將系爭訊息之不實內容於FACEBOOK貼文並遭多次轉發，足以使聽聞者針對開票不公、計票錯誤等情形信以為真，並心生畏懼與恐慌，其觀覽人數及影響程度不輕，因認被移送人涉有社會秩序維護法第63條第1項第5款所規定散佈謠言，足以影響公共之安寧之違序行為，移送法院裁處。

法官審理，黃男並不否認其有為系爭貼文之事實，惟辯稱，他是從蘇清泉粉絲專頁之貼文複製貼上，且這是社會可公評之事，就是有疑慮才提出來等語。

法官調查，該案係針對11月26日舉辦之2022年屏東縣長選舉計票過程及結果有所質疑，而選舉屬全民高度關心與重視之「公共議題」，各界本就多有討論，連帶而來的「質疑」，在民主國家充份保障言論自由情況下，時有所聞。

法官調查，從該貼文內容觀之，其用意係質疑選舉之計票過程有瑕疵存在及過票過程緩慢，並未具體指稱有何人舞弊或為其他顯然違法之情事，即被移送人對於眾所關心之公共事務提出「議論與質疑」，並在社群軟體上張貼，而以現今選舉制度之公信力下，一般民眾對於前開訊息內容縱生有所疑，應可自行依據自我認知及查詢相關正確報導後，加以判斷是非，其影響並不致於達「足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，已影響公共安寧」之程度，仍屬於憲法所保障之言論自由限度可以容忍範圍，尚不能認為黃男有違序行為，裁定不罰。