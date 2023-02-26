　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

228事件今76周年　南投縣政府將於28日辦理紀念追思默哀活動

▲南投縣將舉辦228事件76周年追思默哀活動，圖為2019年追思活動情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣將舉辦228事件76周年追思默哀活動，圖為2019年追思活動情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為撫平歷史傷痛、促進台灣和平及族群和諧， 南投縣政府將於2月28日下午2時28分，辦理「南投縣各界紀念228事件76週年追思默哀活動」，並依規定下半旗一日，籲請縣民自動於上開時間，不限地點與型式，就地默哀1分鐘，以表達對228事件受難者追思哀悼之意。

縣府表示，藉舉辦228事件紀念活動，除函請全縣各機關降半旗，以對228事件受難者表達追思哀悼之意，並具有彰顯政府與社會各界勇於面對歷史傷痛，開啟了歷史反省的大門，重新以宏觀的角度反省思考，賦予228事件新的生命意涵，並能摒除偏見和仇恨，突破省籍、語言、種族與立場的藩籬，進而產生彼此關懷、接納、和諧之情感，共同建構和平與進步的社會等正面意義。

縣府強調，228事件固為歷史悲劇，但唯有用愛與寬恕才能包容歷史的錯誤，進而走出悲情，撫平傷痛，同時今後唯有賡續追求公義，尊重人權，並致力族群的融合與團結，才能永續守護台灣這塊土地的民主與和平，確保台灣的繁榮與進步。

縣府特別籲請全縣民眾自動於2月28日下午2時28分，就地默哀1分鐘，以表達對受難者最誠摯的哀悼之意。

ET快訊
太冷了！柯文哲凌晨3點完成一日北高　黃珊珊首完賽
死亡逾3000人創新高　全台「最危險路口」在3縣市
夫妻登大武山步道…老公墜80m邊坡！　尋獲已無生命徵象
快訊／連假第2天！國道一早就變大型停車場　紫爆路段曝
基隆228檔案　證實「鐵絲穿手掌腳踝」串起多人丟下海
蔡天鳳媽首曝心聲　在「這則留言」按讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

228事件今76周年　南投縣政府將於28日辦理紀念追思默哀活動

新手奶爸也會有產後憂鬱　南投縣衛生局籲做好「身心因應5策略」

桃園設計庫進駐品牌聯展　24組團隊展現桃園設計力

花蓮孩子出國比賽！ICG團隊拜會徐榛蔚　邀在地青少年赴韓參賽

台南學甲88槍擊案2嫌晚上押解回台南　檢警表達偵辦到底決心

嘉義縣校園杜絕登革熱　孳生源清除專案落實「巡倒清刷」

嘉義縣獎勵團客旅遊送百萬　最夯景點台3線曾文水庫遊湖

因應汛期確保河防安全　水利署副署長勘察第四河川局防汛整備

水上鄉美源社區合作社　捐贈嘉義縣物資銀行唾液快篩

台東最新必逛！「閃閃PARK」匯集13家攤商　2／25正式開幕

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

名媛烹屍...高大成曝原因　前夫等船潛逃！遭5警壓制

屏東家庭酒後亂鬥還毆警　妻兒齊出手4人全被逮！

女員工被騙冷氣能聲控　 「成功開機」興奮捂嘴笑

228事件今76周年　南投縣政府將於28日辦理紀念追思默哀活動

新手奶爸也會有產後憂鬱　南投縣衛生局籲做好「身心因應5策略」

桃園設計庫進駐品牌聯展　24組團隊展現桃園設計力

花蓮孩子出國比賽！ICG團隊拜會徐榛蔚　邀在地青少年赴韓參賽

台南學甲88槍擊案2嫌晚上押解回台南　檢警表達偵辦到底決心

嘉義縣校園杜絕登革熱　孳生源清除專案落實「巡倒清刷」

嘉義縣獎勵團客旅遊送百萬　最夯景點台3線曾文水庫遊湖

因應汛期確保河防安全　水利署副署長勘察第四河川局防汛整備

水上鄉美源社區合作社　捐贈嘉義縣物資銀行唾液快篩

台東最新必逛！「閃閃PARK」匯集13家攤商　2／25正式開幕

強碰228！蔣萬安缺席出訪　李四川今赴日本東京「轉交親筆信」

Sandy控惡鄰「每天凌晨4點就開始叫到下午」！快被逼瘋：太吵了

太早上課成績會變差！「改1時段」效果最好　研究：還更準時

柯文哲「一日北高」比去年快10分鐘！　今3:18騎抵高雄畫面曝

8款「入門級精品小廢包」　CELINE、PRADA裝得下可愛還很百搭

冷到全身不正常！柯文哲凌晨3點完成一日北高　黃珊珊首完賽：畢業了

越南河粉只要49元！超商開賣「8國人氣美食」　泰國吐司餅乾超欠吃

缺蛋又缺雞？　陳吉仲喊話：進口影響不大「可多吃國內優質禽肉」

不妙！鈴木誠也左斜肌緊繃　為日本出征經典賽添變數

柏林影展得獎名單／73屆最年輕得主！　9歲Sofía Otero奪「最佳主角銀熊獎」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

地方熱門新聞

台南88槍擊案2嫌押回台南　檢警說明

「無蛋可賣」雲林批發商拉下鐵門

蔣萬安、顏寬恒南下挺林明溱

88槍擊案要犯遣返回台　藍綠肯定

金門9級陣風助燃　雜草火警燒1600平方米

1200票證補助不含機捷　桃市交通局開炮

《海岸村恰恰恰》台東版真實展開

鄭文燦允諾推動2023南部供水抗旱計畫

嘉義縣獎勵團客旅遊　最夯景點曾文水庫遊湖

嘉義市放寬住警器申請資格

末班車走了！翁寒夜中發抖　暖警助返家

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

兔子…等可愛動物　桃園動保處3/8開放領養

竹山仁愛2農民獲十大神農獎肯定

更多熱門

相關新聞

基隆228檔案：鐵絲穿掌串起多人丟海

基隆228檔案：鐵絲穿掌串起多人丟海

國史館館長陳儀深25日在228檔案彙編新書發表會表示，此次第30冊是以基隆市政府檔案為主，他要感謝前館長張炎憲所採集的口述史，其中難得訪問到當事人林木杞，證實當年把幾個人用鐵絲穿過手掌腳踝、串在一起丟到海裡。

追思祈福　彰化首座平面式228紀念碑揭牌

追思祈福　彰化首座平面式228紀念碑揭牌

蔡英文：228事件不再是禁忌　原住民族觀點不會再被忽略

蔡英文：228事件不再是禁忌　原住民族觀點不會再被忽略

太極門掌門人50筆土地被拍賣！稅法228事件？｜行動法庭 第85集

太極門掌門人50筆土地被拍賣！稅法228事件？｜行動法庭 第85集

楊翠是228受難者家屬　林為洲：不適任促轉會主委

楊翠是228受難者家屬　林為洲：不適任促轉會主委

關鍵字：

228事件追思默哀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

新北消防局長驚爆6年婚外情「妳才是上等菜」

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失了

即／北海道發生規模6.1地震　最大震度5弱

凌晨規模4.5地震　最大震度2級

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

快訊／連假第2天　國道一早就「紫爆」路段曝

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面