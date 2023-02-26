228事件今76周年　南投縣政府將於28日辦理紀念追思默哀活動

▲南投縣將舉辦228事件76周年追思默哀活動，圖為2019年追思活動情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為撫平歷史傷痛、促進台灣和平及族群和諧， 南投縣政府將於2月28日下午2時28分，辦理「南投縣各界紀念228事件76週年追思默哀活動」，並依規定下半旗一日，籲請縣民自動於上開時間，不限地點與型式，就地默哀1分鐘，以表達對228事件受難者追思哀悼之意。

縣府表示，藉舉辦228事件紀念活動，除函請全縣各機關降半旗，以對228事件受難者表達追思哀悼之意，並具有彰顯政府與社會各界勇於面對歷史傷痛，開啟了歷史反省的大門，重新以宏觀的角度反省思考，賦予228事件新的生命意涵，並能摒除偏見和仇恨，突破省籍、語言、種族與立場的藩籬，進而產生彼此關懷、接納、和諧之情感，共同建構和平與進步的社會等正面意義。

縣府強調，228事件固為歷史悲劇，但唯有用愛與寬恕才能包容歷史的錯誤，進而走出悲情，撫平傷痛，同時今後唯有賡續追求公義，尊重人權，並致力族群的融合與團結，才能永續守護台灣這塊土地的民主與和平，確保台灣的繁榮與進步。

縣府特別籲請全縣民眾自動於2月28日下午2時28分，就地默哀1分鐘，以表達對受難者最誠摯的哀悼之意。