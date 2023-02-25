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大陸 大陸焦點 特派現場

情滿原鄉20載　全新系列再出發

記者趙禕/上海報導

滬台兩岸青少年文化交流活動的重要品牌「原鄉杯」台胞青少年徵文競賽，今天迎來創辦廿週年紀念，歷屆獲獎的同學今天都回到上海歡聚一堂，為這項兩岸間的文化盛事慶生；今天也同時啟動第21屆「原鄉杯」系列活動，將在原本徵文大賽的基礎上新增書法競賽、文化沙龍、和中華文字拓展營等活動，為兩岸青少年蘊育更深層、更豐富的中華文化內涵。

▲▼「原鄉杯」台胞青少年徵文競賽慶祝創辦廿週年，同時啟動第21屆「原鄉杯」系列活動。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「原鄉杯」台胞青少年徵文競賽慶祝創辦廿週年，同時啟動第21屆「原鄉杯」系列活動。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「原鄉杯」台胞青少年徵文競賽慶祝創辦廿週年，同時啟動第21屆「原鄉杯」系列活動。（圖／記者趙禕攝）

「原鄉杯」台胞青少年徵文競賽是上海市台灣同胞聯誼會在2003年啟動的兩岸文化活動，為兩岸青少年搭建了以文會友、增進友誼的平台，成為滬台青少年文化交流的重要品牌。20年來，有來自海峽兩岸200多所學校的7000多位台灣青少年投稿參與，有739篇優秀作品分別獲得特等獎和一、二、三等獎，見證20年來兩岸民間合作交流的發展與脈動。參賽的作品從令人難忘的兩岸各地美食、妙趣橫生的兩岸生活點滴、跨越海峽的親情友情、到兩岸求學的獨特經歷，成為兩岸青少年以文會友、展現才華的閃亮平台。

在今天「原鄉杯」創辦20週年紀念會上，從第一屆到第20屆的獲獎代表都從各地趕回來，他們拿著代表各自參與屆別的蠟燭燈，在全場與會者合唱生日快樂歌聲中，為他們曾經參與的平台獻上祝福。

▲歷屆獲獎代表齊聚一堂為「原鄉杯」創辦20週年獻上祝福。（圖／記者趙禕攝）

▲歷屆獲獎代表齊聚一堂為「原鄉杯」創辦20週年獻上祝福。（圖／記者趙禕攝）

昨天才從台北趕到上海的第17屆獲獎者馬沁說，參加這項活動讓她第一次開始認真思考自己為什麼喜歡中華文化，她想起讀過的無數篇詩詞文賦、想起自己努力追求的夢想，她說她不只是寫了一篇作文，更藉由作文重新瞭解自己、堅定自己嚮往的目標。而她從北一女畢業之後也順利考進她在參加活動時立下志願的浙江大學，她感謝「原鄉杯」活動給了她追求夢想的信心。

▲第17屆獲獎者馬沁。（圖／記者趙禕攝）

▲第17屆獲獎者馬沁。（圖／記者趙禕攝）

在第19屆和第20屆「原鄉杯」活動都得到特等獎的上海台商子女學校沈錂宜說，她第一次參加活動的時候，才深刻瞭解到原來中華文化博大精深、包羅萬象不止局限在課本裡，傳統的文化精神也依舊烙印在炎黃子孫的血脈中，深遠地影響著我們。而「原鄉杯」活動讓身處在科技時代下的青少年有機會循著先人的腳步，拾回封存於心底下的中華文化。她感謝活動堅持傳承及引導青少年認識傳統文化，激發更多年輕學子立志去發揚這份輝煌。

▲第19、20屆「原鄉杯」特等獎得主沈錂宜。（圖／記者趙禕攝）

▲第19、20屆「原鄉杯」特等獎得主沈錂宜。（圖／記者趙禕攝）

上海市政府僑辦主任黃紅在致辭時表示，歷屆參與「原鄉杯」活動的學生裡，不少同學熟諳中華傳統文化、熱愛中華傳統文化，以青少年的特有視角，通過身邊人、身邊事、旅行見聞去感悟中華文化的深層內涵，令人欣慰和感動。她期望「原鄉杯」品牌進一步增強文化自信、大力弘揚傳統文化，著力提升文化內涵、不斷實現自我價值，繼續促進文化認同，持續增進同胞情誼，期盼更多台胞青少年參與其中，讓「原鄉杯」品牌不斷煥發新的活力。

▲上海市政府僑辦主任黃紅。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市政府僑辦主任黃紅。（圖／記者趙禕攝）

主辦方上海市台聯會長盧麗安感謝多年來對「原鄉杯」給予厚愛的領導、專家評委、廣大師生和兩岸鄉親，她表示，「原鄉杯」活動作為台胞青少年文化交流的重要載體，承載著共同的希望和各界的重托。市台聯將秉持「兩岸一家親」理念繼續廣泛深入地開展滬台青少年交流，促進兩岸年輕人在交流中增進瞭解，拉近彼此情感和心靈距離，增強兩岸台胞青少年對中華文化和中華民族的認同，共同譜寫兩岸中華兒女的美好未來。

▲上海市台聯會長盧麗安。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台聯會長盧麗安。（圖／記者趙禕攝）

這些年來，「原鄉杯」活動也得到大陸華東地區三所主要由台胞子女就讀的學校支持。華東台商子女學校校長王先念表示，「原鄉杯」活動能讓同學們把對中華文化的認同、對兩岸一家親的理念，心裡真情實意的抒懷表達出來，所以學校全力支持這個活動；上海台商子女學校副校長呂德鈞表示，有夢想可以點燃希望，相信兩岸的年輕人可以將兩岸的文化更加融合在一起，期待同學未來能夠有更好的佳作；上海市民辦中芯小學副校長韋力萍表示，博大精深的中華文化是兩岸共同的情感基因，兩岸生活的不同經歷為學子們提供獨特的創作視野，也讓青少年用兩岸同根同源的文化來加深彼此的理解認同，鼓舞激勵學生的學習和寫作熱情，「原鄉杯」功不可沒。

▲上海市台聯會長盧麗安致贈獎牌給大力支持活動的三所學校代表。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台聯會長盧麗安致贈獎牌給大力支持活動的三所學校代表。（圖／記者趙禕攝）
▼華東台商子女學校校長王先念。（圖／記者趙禕攝）

▲華東台商子女學校校長王先念。（圖／記者趙禕攝）
▼上海台商子女學校副校長呂德鈞。（圖／記者趙禕攝）

▼上海台商子女學校副校長呂德鈞。（圖／記者趙禕攝）
▼上海市民辦中芯小學副校長韋力萍。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市民辦中芯小學副校長韋力萍。（圖／記者趙禕攝）

今天也同時啟動了第21屆的「原鄉杯」系列活動。全新的「原鄉杯」系列活動將在原有徵文競賽的基礎上，新設書法競賽、配套舉辦豐富多彩的文化沙龍、精心策劃體驗式的中華文字拓展營等，活動範圍也將向大陸長三角地區和台灣延伸，主辦方歡迎更多台胞青少年參與活動，感受博大精深的中華文化，耕耘兩岸同胞共同的精神家園。

▲上海市政府僑辦主任黃紅、上海市政協港澳台僑委常務副主任張浩亮、上海市台辦副主任陽禮華、上海市台聯會長盧麗安、專職副會長莊振文共同啟動第21屆的「原鄉杯」系列活動。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市政府僑辦主任黃紅、上海市政協港澳台僑委常務副主任張浩亮、上海市台辦副主任陽禮華、上海市台聯會長盧麗安、專職副會長莊振文共同啟動第21屆的「原鄉杯」系列活動。（圖／記者趙禕攝）

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