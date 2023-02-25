快訊／男爬苗栗火炎山突然昏迷　「無生命跡象」直升機救援中

▲1名年約60歲男性25日上午攀爬火炎山突然昏迷，消防局正申請直升機吊掛救援中。（圖／記者蔡文淵翻攝）
記者蔡文淵／苗栗報導
苗栗消防局25日上午10時40分許接獲通報，有登山客在火炎山登山口1.7-1.8公里昏迷，消防局派出三義分隊出勤救援，11時42分接觸患者，1名年約60歲男性已經沒有生命跡象。救援人員回報座標位置，已經向空勤總隊申請直升機吊掛救援。患者身分和事發過程還需進一步釐清。
後因消防署考量現場地形及風向考量，恐影響飛安，故將改用人力接駁下運中。
▲1名年約60歲男性25日上午攀爬火炎山突然昏迷，消防局正申請直升機吊掛救援中。（圖／記者蔡文淵翻攝）
記者蔡文淵／苗栗報導
苗栗消防局25日上午10時40分許接獲通報，有登山客在火炎山登山口1.7-1.8公里昏迷，消防局派出三義分隊出勤救援，11時42分接觸患者，1名年約60歲男性已經沒有生命跡象。救援人員回報座標位置，已經向空勤總隊申請直升機吊掛救援。患者身分和事發過程還需進一步釐清。
後因消防署考量現場地形及風向考量，恐影響飛安，故將改用人力接駁下運中。
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