快訊／男爬苗栗火炎山突然昏迷　「無生命跡象」直升機救援中

一名中年女子疑因債務纏身導致心情低落，竟在深夜獨自前往大排水溝底，任由冰冷的溝水沖刷身軀，南投市警方獲報後趕抵現場，不畏低溫涉水前進，又是苦勸又是攙拉，女子一度抗拒救援直呼：「我不冷！讓我在這裡睡覺！」警方費了好一番功夫才讓她坐上岸邊休息，後由消防隊送醫，所幸無大礙。