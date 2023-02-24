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國台辦：「九二共識」與「一國兩制」概念不同　民進黨在混淆視聽

▲▼國台辦，朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

陸委會近日指出，大陸對「九二共識」的定義是「同屬一中、謀求統一、接受一國兩制」。對此，國台辦今（24）日指出，「九二共識」與「一國兩制」是有明顯區別的兩個概念，民進黨混淆視聽，企圖誤導廣大台灣同胞。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮今日表示，「九二共識」是1992年海協會與台灣海基會受權達成的各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，明確界定了兩岸關係的性質，是推動兩岸關係和平發展的共同政治基礎。

朱鳳蓮接著指出，「一國兩制」的提出遠早於「九二共識」，是國家統一後的制度安排，在台灣的具體實現形式，會充分考慮台灣現實情況，充分吸收兩岸各界意見和建議，充分照顧到台灣同胞利益和感情。

朱鳳蓮強調，「九二共識」與「一國兩制」是有明顯區別的兩個概念，民進黨一些政客卻一再張冠李戴、混淆視聽，企圖欺騙台灣輿論、誤導廣大台灣同胞，為其否認「九二共識」、破壞兩岸關係尋找藉口、開脫責任。

行政院長陳建仁21日上午受訪表示，中國國家主席習近平已經再三講過，九二共識就是一個中國、一國兩制，「這是台灣人民沒有辦法接受的。」另外，陸委會日前也指出，陸委會強調，北京當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」為兩岸互動前提，企圖損害中華民國主權、矮化台灣。

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