遭控偷吃王建民！辣女醫今怒反擊：被踩底線　將硬起來提刑事訴訟

▲醫師蕭嘉蓉被控外遇王建民。（圖／翻攝自王建民、蕭嘉蓉臉書）

記者陳韻如／綜合報導

台南耳鼻喉科醫師王文哲，控告醫美名醫妻蕭嘉蓉與前旅美職棒球星王建民發生婚外情，並求償1000萬元，但被判敗訴。相關報導引發喧然大波，對此，蕭嘉蓉今（23）日下午在臉書發文，指王文哲提出的三本資料是「斷章取義、掐頭去尾、肆意剪接、重複截圖」，因此她也將對王文哲提起刑事訴訟。

根據判決，王文哲指控蕭女與王建民發生婚外情，不僅傳訊互表愛意之外，更經常相約出遊，他因此提出告訴，並且求償1000萬元，但法官審理後認為，王男取得的通訊資料，已超過侵權行為請求權之2年時效。另一方面，蕭女與王建民雖有通訊往來，但尚無從認定其2人間有何男女情愫，或親密交往舉止，並沒有逾越一般社交行為之範圍，應此判王男敗訴。

不過，相關新聞刊出之後，引起軒然大波。對此，蕭嘉蓉今在臉書發文反擊，「很遺憾，家裡的事情，竟然牽連到第三人。」她表示，新聞現在沸沸揚揚，她原本以為王文哲提供的三本資料在訴訟中都有提供給法院，並經過法院調查審視之後，而判決她與與第三人沒有踰越社交份際，已有公斷。

蕭嘉蓉表示，沒想到王文哲卻不甘判決結果，將這三本非法取得的資料未經過她同意，就擅自提供給媒體報導。「然而，這三本資料並非我與第三人對話的全貌，是他斷章取義、掐頭去尾、肆意剪接、重複截圖，再加以扭曲解讀，這些都是在法院攻防過的事，沒想到挾怨報復可以到此程度。」

蕭嘉蓉憤怒表示，她的家人也是王文哲的至親，原本已經因為他外遇的不堪行為受到極大創痛，「現在，王文哲先生，身為醫師，自視為高知識分子，既然選擇以侵害個人隱私求以保全他自己來報復我，再次傷害我的二個小孩和至親，嚴重踩踏到我的底線，我已經退無可退忍無可忍，我已經盡快要對王文哲先生提起刑事告訴。」

蕭嘉蓉強調，「那三本資料內含我與第三人的對話，是我的隱私，與公益無關，是王文哲先生非法取得之物，任何人之隱私閒聊，都應該受到法律的保障，沒有理由攤在陽光下作為他人的茶餘飯後，甚至牟利的祭品。」

文末，蕭嘉蓉感謝各界關心，「也籲請各大媒體自重，勿再恣意引用、散布、播送王文哲先生提供的三本資料，作不真確的報導，這些行為觸及相關民刑事法律，為了保護我的二個小孩和至親，我定當追究。家事佔用媒體版面，非我所願，僅做這次回應，其餘就交由司法公斷與社會公評。」