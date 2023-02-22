花蓮農業肥料補助配送到家　3／1至3／31受理申請

▲花蓮農友申請的肥料，由縣府委託業者配送到家。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為促進農業發展，改善農業生產環境，降低農業生產經營成本，保障農民直接收益，自2010年起開辦農用肥料補助，凡設籍花蓮縣且實際從事農業生產、種植作物之農民，每公頃耕地補助額度新台幣2,200元（非現金補助），供農民兌換所需之農用肥料，並由縣府委託業者配送到家。

農業處長陳淑雯表示，近期國際製肥原料價格上漲，花蓮縣長徐榛蔚亟為關注農友生產經營成本的衝擊，特別請農業處就預算進行評估，調整肥料補助額度。農業資材補助額度自去年起由每公頃耕地新台幣1,800元，調升至每公頃2,200元，以降低農友的負擔。

陳淑雯呼籲，今年度農業資材補助自3月1日開始受理申請，至3月31日截止，逾期將不予受理，預計11月展開發放作業，請符合補助資格的農友，於受理申請期限內，攜帶身分證明文件正本、印章及土地相關證明文件，至土地所在的鄉（鎮、市）公所申請，如若有任何疑義可逕洽各鄉（鎮、市）公所或本府農業處農政科洽詢。

農業處說明，依據「花蓮縣農業資材補助辦法」，如有非法占用公有土地、參加造林計畫、原住民保留地禁伐補償等土地，將不列入本計畫補助範圍。參加當年度任一期作「綠色環境給付計畫」辦理綠肥、景觀作物及其他生產環境維護給付休耕者，依面積核給二分之一補助額度。

農業處提醒，部分申請農友為非土地所有權人，申請的土地如涉及承租國有土地時，除了應該依照契約規定，避免轉租、轉讓等違法情形外，受理公所如認有必要時，得指定申請人檢附相關文件，如土地委託經營契約書、租賃契約書或土地使用同意書（擇一；如有需要應檢附內地號、分管契約）或相關證明文件。未攜帶證明文件者，應於申請補助期限截止前補件，未補件者，將無法申請農業資材補助。