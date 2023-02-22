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社會 社會焦點 保障人權

徐巧芯按鈴告發陳宗彥、承辦檢察官！喊話秦慧珠：一起下架民進黨

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

前行政院發言人陳宗彥遭踢爆常態性召妓，還與酒店業者「豆哥」過從甚密，陳為此請辭。台北市議員徐巧芯今(22日)中午12時前往北檢，告發陳宗彥涉及貪汙治罪條例、以及當時承辦陳宗彥貪汙案件的檢察官，盼這起案件能重新徹查，將真相公諸於世。

▲▼台北市議員徐巧芯赴北檢按鈴告發陳宗彥。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市議員徐巧芯赴北檢按鈴告發陳宗彥、以及當年承辦該案的檢察官。（圖／記者黃彥傑攝）

徐巧芯表示，今天來告發陳宗彥涉及貪汙治罪條例，貪汙罪追訴期長達25年，雖然這是10多年前的舊案，但還在追溯期內，當時承辦的檢察官只有簽結，沒有處分，因此今天告發後，想要了解最後的結果，是起訴、還是不起訴？

徐巧芯說，這次陳宗彥的案子爆發後，引起外界討論，陸續也有新證據曝光，法務部雖承諾會重新調查，但不知道會如何查？查到何時？因此今天以公民身分告發，不管最後起訴或不起訴，但至少都會收到處分書，可以把檢方調查結果、理由公諸於世。

除了陳宗彥外，徐巧芯今也一併告發當時承辦該案的檢察官，懷疑有縱放、輕放陳宗彥的嫌疑，「當時豆哥被抓，有向法院申請延長監聽，就是陳宗彥貪汙的證據有被錄到，希望增加監聽時間，但檢方卻從頭到尾都沒約談陳，懷疑是當時與台南市府高層關係甚密，所以對賴清德愛將的案子輕輕放下。」因此，徐巧芯也告發該檢察官，要求明察其中是否有貓膩。

另針對同黨議員秦慧珠昨在網路節目上奚落「一哭二鬧三上吊」，徐巧芯則回應，評論都尊重，但近乎人身攻擊的字眼確實已經讓人不舒服，「但我願意放下這些不舒服，誠心邀請秦議員，一起下架民進黨、接露弊案。」

▲▼台北市議員徐巧芯赴北檢按鈴告發陳宗彥。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市議員徐巧芯赴北檢按鈴告發陳宗彥。（圖／記者黃彥傑攝）

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