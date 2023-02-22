機師飛一半「死在駕駛艙」　機長降落才知伴屍飛行：以為開玩笑

▲英國一名機師在航程途中死亡，身旁正駕駛還以為他在開玩笑。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國一名57歲副機師在航程中發生「急性心臟衰竭」，命喪駕駛艙。不過，身旁的正駕駛以為他只是在開玩笑，因此決定繼續飛行，直至航程結束，降落在布萊克浦機場（Blackpool Airport），這才發現大事不妙。

根據英國航空事故調查局（AAIB）報告，這起事件發生於去年6月，正副機師開著一架派珀PA-28-161小飛機（Piper PA-28-161）飛行起降航線，但升空不久後，原本還能正常交談的副駕駛突然腦袋後仰，攤在座椅上。

由於2人相當熟識，正機師一開始還以為同事只是「假裝小睡」，但飛機已經降落在跑道上滑行，對方卻還是毫無反應，甚至在轉彎時把頭靠到自己肩膀上，他才驚覺出事，立刻通知機場消防及醫療團隊，卻仍回天乏術。

BBC、《每日郵報》等外媒指出，副機師有高血壓病史，2002年以來持續服用相關藥物，但事發前4個月才順利通過健康檢查，當天早上看起來也很正常、很有活力。

AAIB報告結論指出，該機構持續審查健康指南，但飛行途中因心臟病引發的意外實屬罕見，因此他們認為，雖然風險「永遠不可能降低為0」，但目前的飛行員醫療評估是可接受的。