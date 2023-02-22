選擇困難症發作！台北炒飯店菜單「超過500樣」闆娘笑：還會再增加

▲喬喜炒飯專賣店販賣的品項相當多。（圖／翻攝自Facebook／喬喜炒飯專賣店）

記者朱祖儀／綜合報導

每到午餐時間，都讓許多選擇困難症的人相當煩惱，但如果碰到這張菜單可能更頭痛！台北市有一間炒飯店販售的品項竟然超過500項，所有品項列在菜單上，密密麻麻的字讓人看了眼花撩亂，就連老闆娘自己也說已經算不出有幾個菜品，但目前還在持續增加中。

一間位於台北光華商場附近的「喬喜炒飯專賣店」，菜單品項琳瑯滿目，除了常見的火腿蛋炒飯、肉絲蛋炒飯、什錦蛋炒飯之外，也有特別的玉米吻仔魚蛋炒飯、青椒燻雞蛋炒飯、蒜味豬肝蛋炒飯、咖哩蟹肉蛋炒飯等，看起來相當多元又富有創意。

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▲▼菜單讓人看了眼花撩亂。（圖／翻攝自Facebook／喬喜炒飯專賣店）

據《三立新聞網》報導，老闆娘接受訪問透露，自己沒有特別算過到底出了幾種菜色，之前大約是500多種，但近來又推出新菜單，「我已經算不出來有幾樣，算到皺紋已經多一條了」。她也笑說，如果有客人出現選擇困難症的話，自己沒有空招待，只能請對方到旁邊慢慢看。

但如果仔細觀察，可以發現菜單其實有排列組合公式，以蛋炒飯為例，可以加上火腿、肉絲培根、燻雞、豬肝、鮭魚、蝦仁等肉品，另外還可以搭配不同的蔬菜或是蛋，像是高麗菜、番茄、青椒或滑蛋，還能做成蒜味的。除了炒飯之外，也有提供炒麵、炒米粉、炒河粉等，還能做成湯的，不同的主菜加上副食，就能列出如此豐富的菜單。

不少網友看到菜單後紛紛笑說，「本來沒有選擇困難症，看到這個菜單都忍不住選擇困難發作」、「等我看完菜單，老闆應該已經打烊了」、「去之前應該自己帶飛鏢，射中什麼就吃什麼」、「老闆也太貼心了吧，除了炒飯、炒麵之外，還有湯的可以選」、「似乎在看放榜名單」。

▼店內持續推出新品項。（圖／翻攝自Facebook／喬喜炒飯專賣店）