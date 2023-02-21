南部累計558天沒下雨！迎來30年最大乾旱　台南3月起減量供水





▲南台灣面臨最大乾旱，台南將減量供水。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

南台灣遭遇30年最大乾旱，依據中央氣象局紀錄，台灣已經1272天無颱風登陸，且南部地區距離前一場大雨（>200毫米）也已經558天，這紀錄仍在持續中。因此，經濟部決議，為延長水庫供水時程，自3月1日起，台南地區由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈。對此，台南市府也召開府內各局處橙燈階段應變整備前置會議，盤點各局處橙燈階段各項應變作為，也呼籲市民能夠共體時艱珍惜水資源。

台南市府表示，在氣候變遷影響下，降雨型態愈來愈極端，尤其南部地區主要依賴颱風降雨，依據中央氣象局紀錄，台灣已經1272天無颱風登陸，且南部地區距離前一場大雨（>200毫米）也已經558天，這紀錄仍在持續中。

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據悉，至2月17日止，3大主要水庫總蓄水量約2.06億及蓄水率約30％，經中央氣象局預報未來一季降雨偏少機率高，旱災中央災害應變中心決定進一步加大節水力道，宣布3月1日起嘉義地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，台南地區由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈。

針對水情燈號橙燈地區每月1000度以上工業用水戶以節水10％為目標，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10％，至於每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，則由減量供水10％循序漸進至減量20％。另一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持夜間10時至隔日6時的減壓供水措施，未來也會視整體水情滾動檢討水情燈號。

對此，台南市府也召開府內各局處橙燈階段應變整備前置會議，盤點各局處橙燈階段各項應變作為，對於減量供水的工業及非工業用水大戶，由經濟發展局等各局處加強向業者節水宣導、輔導及溝通，提前預為準備，以減少產業衝擊，另外也呼籲市民，共體時艱愛惜水資源。