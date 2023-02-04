男子深夜巷道吸毒菸被逮　警所過生日永生難忘

▲25歲黃姓男子，4日凌晨1人獨自於正興街之巷道內抽毒菸，被台南市警二分局海安所警員洪正偉等巡邏查獲，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

25歲黃姓男子，4日凌晨4時30分許，1人獨自於正興街之巷道內抽毒菸，適台南市警二分局海安所警員洪正偉等巡邏經過，聞到濃厚之毒品臭味，馬上停下車來實施盤檢，查獲他吸食愷他命香菸，全案依毒品罪嫌送辦。

警方說，黃男突見員警從後方出現也嚇了一跳，立刻將手中香菸熄滅，但還是為眼尖員警從其手掌中翻開，起獲1支已吸食一半且內摻捲有愷他命毒品之香菸，詢問當中黃男還裝傻直稱只是香菸，但為員警道破犯行後又使出哀求手段，最後仍為員警帶回調查，續經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案依毒品危害防制條例調查送辦。

員警調查中，赫然發現2月3日為黃嫌生日，得知3日晚上朋友幫他慶生，乃一同相約至金華路某自助KTV歡唱，直至凌晨4時20分許，他出來外面巷道吸食愷他命毒菸時，想不到那麼晚還會有警察巡邏經過，當場人贓俱獲，只好乖乖跟員警回所接受調查。調查中員警也苦口婆心向其勸說吸食毒品之對身體之危害，其除允諾將澈底戒除外，也直說今年在警所內過生日可能是一輩子最難忘之經驗。