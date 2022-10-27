3男凌晨吸毒菸遇警驚慌　起獲「膠原蛋白」7毒包

▲陳姓男子等3人在車上抽愷他命毒菸，毒味飄散至車外，被巡邏經過之二分局海安所警網聞到異味而攔檢查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

李姓男子27日凌晨1時許開車載著21歲陳姓友人等3人，準備至市區KTV歡唱，途中竟在「河樂廣場」旁停車抽起愷他命毒菸，毒味飄散至車外，被巡邏經過之二分局警網聞到異味而攔檢，警方在後座陳男腳旁發現7包印有日文膠原蛋白之毒咖啡包，經查係三級毒品愷他命、重達43.99公克，全案依毒品罪嫌送辦。

二分局海安所警員黃游成、王威雲等人下車攔檢，當時於車內吞雲吐霧的3人被突然出現之警察所驚嚇，下車檢查驚魂未定、答非所問。後續員警在後方陳姓男子腳旁發現7包印有日文膠原蛋白之毒咖啡包，經查第三級毒品愷他命、重達43.99公克。

警方調查，22歲李男與2名21歲陳男等3名好友，深夜相約準備來市區KTV徹夜歡唱，並由坐後座的陳姓友人隨身攜帶7包外觀印有日文「膠原蛋白-高濃度」白色包裝之愷他命毒品咖啡包準備來助興。

3人一同駕車行經河樂廣場旁，竟一邊看著美景一邊於車上吸起毒菸，毒味也被巡邏員警經過察覺上前盤查。3人準備下車受檢時為員警發現後方乘客座上有白色粉末，並在陳姓乘客腳旁發現7包膠原蛋白毒品咖啡包，經就包裝內物品實施篩檢呈現第三級毒品愷他命陽性反應，重達43.99公克。毒品持有人陳姓乘客及同車李男、21歲陳姓男也帶回調查，續尿液初步篩檢3人均呈現第三級毒品陽性反應，全案將陳等3嫌依毒品危害防制條例調查送辦，並將追查其等毒品來源。