火雲邪神是你？搬走娃娃機店整箱飲料　特徵太明顯被一眼認出

▲竊賊的髮型特徵酷似火雲邪神而被認出。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區一家娃娃機店飲料，日前被一名中年大叔整箱搬走，店家除了報警，也PO文提醒同業提高警覺，由於犯案的大叔外型特徵形似電影《功夫》裡的「火雲邪神」，相當容易辨認，轄區右昌派出所員警也一眼認出，循線在19日將涉嫌的詹姓男子（53歲）緝捕到案，訊後依竊盜罪嫌移送。

▲遭竊的娃娃機業者PO文緝兇。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓區軍校路開設娃娃機店的陳姓業主，日前發現機台商品遭竊造成損失，憤而將竊嫌犯案的過程與特徵都PO文在社群網路緝嫌，並提醒同業多加留意，因竊嫌髮型及身材神似知名電影《功夫》裡的「火雲邪神」角色，格外引人注目。

▲竊賊的髮型特徵酷似火雲邪神而被認出。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

詹男是在6日上午10時許前往該娃娃機店，在店內走了幾圈後，相中陳姓業者擺放於機台上的咖啡飲料，但他並沒有投幣夾取商品，而是把娃娃機當自助飲料吧，將放置在機台上的商品整箱搬走，詹男疑似為閃避監視器鏡頭，將整箱咖啡搬往一旁通道後，再以自備的塑膠袋打包帶走。

經陳姓業者向楠梓分局右昌派出所報案後，因詹男髮型特徵特殊，員警很快就辨識出嫌疑人，警方於2月19日通知詹男到案，他也坦承不諱，訊後被依竊盜罪嫌送辦。