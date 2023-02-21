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Toyz飲料店「這天每人免費喝1杯」　公開價目表！粉絲驚：扛得住嗎

記者曾筠淇／綜合報導

實況主Toyz（劉偉健）日前透露自己正籌畫開設飲料店，且價格會打破飲料界行情。他17日也透過直播公開價目表，並提到將於本（2）月27日進行壓力測試，下午1時至6時到場者，可以每人免費點任何一杯飲料，至於87元的「橙芝汗」則會準備100杯。

Toyz在17日的直播中表示，他所創立的手搖飲品牌「拾汣茶屋」將於2月27日下午1時至6時進行壓力測試，地址在台北市內湖區內湖路一段285巷3號，每人限點一杯、6時前排隊都可以拿到，而他當天也可能會到場。至於確切開幕時間為何？將於3月1日試營運、4月1日正式營運。

Toyz透露，他們內部品質控管8、9次，在這20多個品項中，有18個真的很好，另有1、2個還要再改進，這次壓力測試過後，若覺得難喝就會再修正，「你們來了之後，你們可以免費點任何一杯飲料，但是澄芝汗可能準備個100杯」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲Toyz公開價目表。點圖可放大。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

Toyz更公開價目表，表示市場上面「絕對找不到這個價格」，其中珍珠鮮奶茶，他有特別交代珍珠要煮久一點，絕對能符合大家標準。另外，除了橙芝汗，之後還會再陸續推出3個品項，目前尚在計畫中。

「我做這件事當然也是為了賺錢，但是我覺得我要對得起消費者。」Toyz表示，這價位便宜其他飲料店20%，但毛利率仍落在將近7成，大家就知道飲料店有多好賺？他要「打破垃圾飲料店的垃圾品牌的市場行情」，且承諾5年內不漲價。

Toyz表示，橙芝汗要價87元，但是價格絕對符合內容物，除了新鮮橙汁、芝士奶蓋，還添加了能量飲，可以讓運動成效更好，成本也真的不便宜。他們有與保養品、保健品品牌結合，之後在東區也會和聯名品牌一起開店。

Toyz還說，「拾汣茶屋」的加盟金為19萬元，現在已有10幾位加盟主簽意向書，目前進行到選址的階段。

此外，有不少網友詢問是否有賣「奶精」奶茶？有外送嗎？Toyz也回應，他們不賣奶精奶茶，目前也暫時沒有外送，因為怕忙不過來。另也有不少網友留言直呼，「便宜到哭」、「租金確定扛得住耶」、「5年通膨應該不得了」、「5年真佛」、「橙芝汗好X北」、「銷售鬼才」、「​你不怕虧錢喔」。

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