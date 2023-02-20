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大陸 大陸焦點 特派現場

弄錯試管嬰兒夫妻白養八年！　超扯醫院：人生要豁達，別計較

▲▼ 醫院弄錯試管嬰兒，離譜反勸父母：人生要豁達 。（圖／翻攝 網易）

▲ 大陸安徽醫科大學第一附屬醫院弄錯試管嬰兒 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

「試管」生下孩子竟然不是自己親生的，有如電影離譜劇情出現在大陸安徽省。綜合陸媒報導指出，大約十幾年前，陳冬與前妻王蕾因為婚後不育，在安徽醫科大學第一附屬醫院做「試管」手術生下兒子。幾年後，這對父母意外發現兒子與他們並沒有血緣關係，醫院竟然回覆，「人生要豁達。」不負責態度讓大陸網友瞬間炸鍋，登上熱搜榜。

綜合陸媒報導，陳冬三代單傳，當初與前妻王蕾（化名）一直想要小孩，好不容易做「試管」生出兒子，全家上下把孩子捧在掌心當寶貝照顧。陳冬50歲得子，更是開心得不得了。

2018年，陳冬與妻子因性格問題離婚，孩子由王蕾撫養，節假日回到陳冬身邊。2020年因為疫情，無法外出，父子倆終日也時間好好相處，陳冬越看越越覺得兒子與自己和前妻都不太像。

▲▼ 醫院弄錯試管嬰兒，離譜反勸父母：人生要豁達 。（圖／翻攝 網易）

▲ 醫院弄錯試管嬰兒，離譜反勸父母：人生要豁達 。（圖／翻攝 網易）

之後，陳冬與王蕾帶著兒子去親子鑒定機構再次檢測，發現孩子與兩人都無血緣關係。陳冬立刻向當初做試管的安徽醫科大學第一附屬醫院抗議，院方態度十分消極，甚至表示現在「沒辦法查清孩子的親生父母」，並聲稱「人生要豁達，沒必要計較」。

醫院毫無血性的回應，讓陳冬心灰意冷。「最初以為生產時在婦幼保健院抱錯了，結果發現不是他們的問題，是胚胎放錯了。別人的胚胎放到我前妻肚子裡，我們的胚胎不知道放到誰肚子裡了。」陳冬說，他感覺天塌了，生活和生意都變得沒有意義。

前妻王蕾也很傷心說，「先後做了三次手術，反復打針、吃藥，經受了痛苦的取卵過程和妊娠過程，孩子生下來時他50歲，我40歲。」王蕾回憶，懷孕期間，醫生提醒，堅持生育可能有癱瘓風險，依然選擇把孩子生了下來。

兩人掌握關鍵證據之後，他們對安徽醫科大學第一附屬醫院提起訴訟。

2022年11月，一審法院判定附屬醫院的診療、護理過程均存在過錯，根據過錯情況分析，結合日常生活經驗，高度蓋然性推定醫療過錯與實際後果存在因果關係；附屬醫院對陳冬、王蕾主張的損害後果承擔100%的賠償責任，賠償各項損失64萬元。

一審之後，陳冬要求附屬醫院查清楚小軒的親生父母是誰。「他們說我的孩子沒出生，胚胎去哪了、兒子的父母是誰、哪個環節出錯了，都查不到。」

陳冬表示，賠償沒有意義，自己也過60歲，錯過了生育期。他想，如果他的孩子在世，兩家人可以相互知情、互不打擾，等孩子成年後再告訴他們。「這兩個孩子萬一髮生意外情況，需要親屬捐贈骨髓，我們可以有備無患。」

這起超級離譜事件曝光後，立刻在大陸引起熱議，甚至登上熱搜榜，不少網友認為事件讓人痛恨的不是孩子弄錯了，而是在知道弄錯後醫院的態度。通過試管嬰兒的方式得到孩子的父母，都是萬不得已，最終一套完整的過程走完後發現孩子不是自己的，哪一位父母可以接受這樣的結果。

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