名師演講「直接被轟下台」！學生搶麥嗆聲全場轟動　直擊片揭內幕

記者鄭思楠／綜合報導

合肥師範學院教師教育學院副教授陳宏友18日在廬江縣一間中學演講時，因疑似內容不當，致有學生登台搶過麥克風並將其趕下講台。隨後，合肥市立即責令廬江縣成立調查組，就該中學把關不嚴予以調查問責。教育主管部門則責成演講教師所在高校調查。

綜合陸媒報導，19日上午，一則題為「合肥教育名師陳宏友講座中被學生轟下台」的短片，在大陸多個網路平台流傳，引發網友熱議。

網上流傳內容顯示，2月18日下午，合肥師範學院教師教育學院副教授陳宏友前往廬江中學發表感恩主題演講。陳宏友演講中稱，「自己的兒子在美國留學後找美國女朋友，已經成為人上人了」、「成績好的人最好要找外國人結婚生子，因為這樣可以讓我們雜交出更好的精英」、「讀書是為了和外國的優良基因相融合，與外國人生孩子後能產生更強大有力的基因」、「學生們讀書就是為了錢，不要談什麼理想抱負，金錢就是力量，有錢就是一切」等涉及性別、國籍、族群等言論。

這些內容令一名學生當場上台反駁，該生從陳宏友手中搶過麥克風斥責「他眼中只有錢，崇洋媚外」，並高呼「我們學習是為了中華之崛起而讀書」，從而引發全場熱烈反響。

▲合肥教授宣揚崇洋媚外遭學生轟下台。（圖／翻攝自百度百科）

公開資料顯示，陳宏友為合肥師範學院教師教育學院副教授，為安徽省中小學教師培訓專家庫特聘專家，還曾獲北京師範大學榮譽校友、合肥「最受學生歡迎十佳教師」等榮譽，他已累計在合肥各中學進行超1000場的演講。

陳宏友回應，網傳影片是講座開始前為活躍氣氛的「調侃說法」。他從校方處了解到，該學生在校成績優異，一向敢於獨立表達自己的見解，「孩子敢於說出自己的觀點，是值得肯定的，但可能沒有完整理解我的意思，產生了誤解。」

陳宏友表示，非常內疚，現已停課在家寫檢查，就職學校後續也會根據檢查和表現對他進行處理。

合肥發布通報表示，會對廬江中學內容把關不嚴格進行調查問責。省教育主管部門也責成陳宏友所在高校黨委成立調查組對其進行調查。廬江中學回應稱，學生很勇敢，不會處理學生，將與有關部門跟進。