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性侵假釋犯石塊砸死女移工判無期...家屬跨海求償　法院判賠863萬

▲性侵假釋犯王鴻吉2021年7月間邀約越南籍吳姓女移工到永安漁港海濱遊玩，卻持石塊砸死吳女，遭判無期徒刑定讞，家屬跨海求償須賠償863萬餘元。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲性侵假釋犯王鴻吉2021年7月間邀約越南籍女移工到永安漁港海濱遊玩，卻持石塊砸死吳女。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

性侵假釋犯王鴻吉於2021年7月間邀約越南籍吳姓女移工到桃園市永安漁港海濱遊玩，期間2人起口角，王男疑不滿吳女提起他的性侵前科，惱羞成怒下隨手持石塊向將吳女猛砸致死並棄屍防風林內，最高法院昨（17）日判處無期徒刑定讞，而吳女家屬跨海請求民事賠償，桃園地院日前判處王須賠償家屬合計863萬餘元，全案還可上訴。

桃園地院判決指出，51歲的王鴻吉因性侵案獲得假釋，但帶有電子腳鐐。20217月31日越籍吳姓女移工被發現遭殺害並棄屍永安海濱防風林偏僻處，檢警查出吳女頭、臉凹陷骨折當場慘死，後來根據死者身上刺青特徵查出身分，並鎖定王男涉有重嫌，檢警將王男循線拘捕到案後，王辯稱是吳女提起他性侵前科才氣憤持石塊毆打，但不知道打到哪裡等語，一審法官質疑他冷血且手段兇殘，判處無期徒刑，上訴到最高院後昨天駁回王男上訴，維持一、二審的無期徒刑定讞。

由於吳女獨自來台在異鄉工作，死亡後在越南還有父母、丈夫與現年7歲稚女，家屬跨海向王男求償，請求包括喪葬費、扶養費、精神撫慰金等共計近千萬元。王男則在法庭辯稱，如吳女的父母仍有能力工作，根本不需要吳女撫養，除非她父母親有生病或不能工作之情形，才需要被撫養等語，認為此部分求償無據，桃園地院則針對原告家屬請求賠償殯葬費、精神慰撫金與無法受扶養之損害，於法即屬有據，判處王男須分別給付吳父212萬5573元、吳母216萬7118元、吳女丈夫202萬0700元、吳女稚女232萬4748元，合計約863萬餘元，全案還可上訴。

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