歡迎體驗！桃園運動中心導入智慧科技　建置智能羽球系統

▲桃園市運動中心導入智慧科技。（圖／體育局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府體育局局長許彥輝18日出席於中壢國民運動中心，舉辦的桃園市「運動場域科技創新前導計畫」智能羽球系統體驗活動表示，市府於運動中心導入運動科技，建置智能羽球系統，歡迎各界踴躍至中壢國民運動中心體驗，一同挑戰職業級國手的刁鑽球路。

桃園市獲教育部體育署核定補助辦理「運動場域科技創新前導計畫」，優先於中壢國民運動中心導入智能羽球系統，目前已將近6,500人次體驗，相當踴躍。智能羽球系統可透過「智能球拍」與「智能球場」的搭配，於球場上直接看到自己的揮拍動作、速度與姿勢，每週一至週五上午9至下午4時可預約體驗，全程活動免費至2月28日止（不含假日），邀請大家一同體驗智能運動的樂趣。

桃園市目前委外營運的國民運動中心包括桃園、中壢、平鎮、蘆竹、八德及南平運動中心，羽球運動相當受到市民喜愛，市府將場地設備再升級，優先於中壢國民運動中心打造智能羽球系統，未來將持續推廣至各運動場域，規劃多人互動預約或競賽模式，及透過賽事的舉辦等媒合運動資源，導入智慧科技應用於各運動場域。

另外，體育局亦於平鎮國民運動中心推動辦理運動科技檢測活動及開設講座，除了讓民眾瞭解科技可為運動帶來的價值外，亦實際可親身體驗運動智能地墊、測力板及光動訓練儀，瞭解身體反應、敏捷度與肌力等基本體能，搭配運動醫學團隊駐點諮詢，可提供物理治療、運動傷害防護、運動復健等專業諮詢，以找出自身最適合的運動模式。

許彥輝局長說，「讓運動防老成為共識，以長健取代長照」是桃園市政府體育局持續致力的目標，未來更希望能結合本市與運動科技相關之學校及拓展至每一個運動中心及微型運動場館，實施專業體適能檢測，正確引導市民健康運動新觀念，養成健康運動好習慣，以有效降低醫療及長照負擔。