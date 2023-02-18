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陳宗彥涉性招待疑雲火速請辭　王必勝：我不評論這個

▲▼2/16中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／綜合報導

行政院前發言人陳宗彥昨（17）日遭爆任職台南市府期間曾多次「不當接受業者性招待」，晚間宣布請辭獲准。陳宗彥曾任中央流行疫情指揮中心副指揮官，指揮官王必勝今（18）日視察台中市疫苗快打站被問及此事，他僅回答「我不評論這個」，媒體追問這兩天有無聯繫，王必勝連說三次「沒有」，隨即結束堵訪。

民眾黨立委陳琬惠17日揭露陳宗彥擔任台南市新聞及國際關係處處長時，疑似「常態性召妓」，呼籲行政院長陳建仁須徹查。陳宗彥當日下午出面痛斥，這是未經查證的報導，「先把一個人的人格抹掉，沒有一則報導經過查證」，後續於晚間宣布請辭，而他就任僅18天就卸任，也成最短命發言人。

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▲▼陳建仁視察指揮中心 王必勝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁（左四）上任第一天，隨即前往指揮中心視察，當時陳宗彥（左一）以發言人身份陪同。（圖／記者屠惠剛攝）

陳宗彥先前擔任內政部次長，因應新冠疫情發生、指揮中心成立，在前衛福部長陳時中推薦下，開始擔任副指揮官，負責跨部會間協調，管轄範圍從邊境防疫到居家隔離、檢疫者追蹤，還有國內大小活動，清明祭祖、職棒開打、八大行業暫停與解封等，也被稱為「防疫五月天」的一員。

為了提升疫苗覆蓋率，指揮中心近期持續走訪22縣市討論疫苗接種策略，今日前往台中視察，王必勝受訪被問及陳宗彥疑涉性招待請辭一事，他僅回答「我不評論這個」。

▲▼指揮中心指揮官王必勝2/18拜會台中市長盧秀燕並視察台中市疫苗快打站。（圖／台中市政府提供）

▲▼王必勝拜會台中市長盧秀燕並視察疫苗快打站。（圖／台中市政府提供）

▲▼指揮中心指揮官王必勝2/18拜會台中市長盧秀燕並視察台中市疫苗快打站。（圖／台中市政府提供）

陳宗彥昨指出，有關部分媒體對於其個人的報導，相關內容未經查證，任意揣測，對其人格全盤抹煞，令人感到痛心與遺憾。他表示，他自擔任台南市議員開始到後續至台南市政府服務期間，從未遭檢調約談，對報導所稱檢察官曾對他分案調查，並以查無實據簽結之事，毫無所悉。

陳宗彥重申，在他擔任公職期間，對於民眾的陳情及服務皆依法處理、謹守分際，這亦是他對於從事公職的自我要求。

陳宗彥也說，他個人的事自己承擔面對，為免部分特定媒體及有心人士刻意政治操作而影響行政團隊及政務之推動，他向陳建仁院長提出辭呈。他強調，新內閣甫成立，有許多重要政策待推動，不該因個人所涉過去事件而受到影響，關於個人的清白，他將自行面對與處理。

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