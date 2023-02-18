新竹縣中小學運動會開幕　為全中運暖身！去年「雙金」傳聖火

▲新竹縣112年度中小學運動會今日開幕。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

為期3日的「新竹縣112年中小學聯合運動大會」今天(18日)盛大登場，縣長楊文科上午前往竹北天后宮祈福、點燃聖火，隨後至新竹縣體育場參與開幕儀式，正式宣布全縣中小學聯合運動大會啟動，也為今年4月22日在新竹縣舉辦的全國中等學校運動會（全中運）暖身。

楊文科在致詞時表示，「中小學聯合運動大會」是新竹縣一年一度的重要體育盛事，選手們優異的表現，也代表新竹縣的運動水準正在提升，他相信未來會愈來愈好。他也強調，4月22日全中運（全國中等學校運動會），新竹縣將全力以赴，相信選手們以賽代訓的訓練方式，一定可以創造佳績，期許這次比賽中的1678名選手都能發揮實力。

▲開幕典禮由成功國中田徑選手劉品辰代全體運動員宣誓，將遵守比賽紀律，也代表運動會正式展開。



教育局長楊郡慈指出，新竹縣睽違47年再度舉辦全中運，屆時將有來自全國超過2萬名選手齊聚新竹縣，去年新竹縣在全中運上勇奪16金、14銀、29銅，打破過去紀錄，期望今年的主場賽，選手們能有更亮眼的表現。

本次「中小學聯合運動大會」26項賽目，包含田賽：跳高、跳遠、標槍等8項，以及徑賽：跑步、接力、競走等18項，共計1678名選手參與。

▲▼今日的開幕儀式中，由新豐國小排球隊、六家國小女排隊共同演出。

今日的開幕儀式中，由新豐國小排球隊、六家國小女排隊共同演出，其中六家國小女排隊在中華盃連續5年拿下冠軍，成績斐然。去年全中運拿下雙金的湖口高中田徑選手徐立紘，與東泰高中田徑選手鄒淑珺負責傳遞聖火，並由成功國中田徑選手劉品辰代全體運動員宣誓，將遵守比賽紀律，也代表運動會正式展開。