屏東潮州婦匯300萬投資股票　行員機警聯手潮州警阻她被騙

▲潮州警分局中山路所派出所警員吳奇鴻成功勸阻劉婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮劉姓婦人於Line通新軟體加入投資股票群組，認識一名未曾見過面自稱投資老師的網友，對方指導她買賣股票資訊，讓她信以為真，欲匯款300萬元到對方指定戶頭，行員發現有異，連絡潮州警方聯手及時阻止她被騙。

潮州警分局中山路所派出所警員吳奇鴻日前接獲轄內台灣企銀行員報案稱一名婦人疑似遭詐騙，欲轉匯新臺幣300萬元給未曾見過面的投資老師，行員機警察覺有異，通報警方到場了解。

警方到場得知，74歲的劉姓婦人表示之前於Line通新軟體加入投資股票群組，網路認識一名未曾見過面自稱投資老師的網友，對方提供投資股票資訊，下指導棋，她信以為真，聽信對方準備注入新台幣300萬元資金投資。

警方在她手機聊天訊息中發現對方要求傳送身分證及存摺簿封面相片，極為可疑，且對方提供之匯款帳戶為一名不知名的個人戶，員警察覺不對，對她說明只要發現關鍵字「投資群組+金錢就是假投資詐騙」，她驚覺受騙，打消匯款念頭後，當場將匯款單銷毀，頻向警方道謝，感謝警方及郵局行員及時阻止其掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的積蓄。

潮州分局長簡彥匡呼籲，網路、手機APP、Line群組招募投資虛擬貨幣、股票，很多都是詐騙集團，民眾遭遇類似情形時不可輕信，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以免積蓄遭詐。