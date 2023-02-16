球星野戰被拍「女主角不是老婆」　抓姦結果更驚人！小三是好友妻

▲懷斯特曼和妻子蘿倫2014年結婚，育有3個孩子。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

英國33歲橄欖球星懷斯特曼（Joe Westerman）在約克郡路邊上演活春宮的影片全網瘋傳，令人意外的是，片中金髮女主角並不是正宮妻子蘿倫（Lauren），而是他最好朋友的老婆。

畫面中，拍攝者從遠方走近，略帶戲謔地問，「我可以試試看嗎？」懷思特曼和金髮女子都沒穿褲子，相當投入性行為之中，而他震驚抬頭時，生殖器還露在外面。這部影片疑似違反社群守則而持續移除，但已經被許多網友「備份」。

《太陽報》、《每日郵報》等外媒報導，懷斯特曼是卡斯爾福德虎隊（Castleford Tigers）前鋒，2014年與蘿倫結婚，並且育有3個孩子。他周末外出喝酒狂歡長達15小時，偷吃醜聞爆發後被球隊懲處「鉅額罰款」，也親自拍攝影片向親友、球迷、球隊及贊助商道歉，「我意識到，在關於酒精的決策方面，我還有需要進步的地方。」

▲懷斯特曼是卡斯爾福德虎隊前鋒。（圖／翻攝臉書Castleford Tigers）

蘿倫反覆觀看影片很多次，不論懷斯特曼多麼誠心道歉，都不可能復合，「不只對我，還有我們的孩子以及整個家族而言，他的所作所為絕對沒有任何藉口。」她透露，孩子們在學校因為此事遭到嘲笑，自己正在努力保護兒女，「我不知道我們的孩子是否會原諒他們的父親。」

蘿倫語帶玄機地說，影片女主角因為此事被房地產公司開除，「她永遠無法擺脫這件事。她丟了工作，網路上到處都是她的迷因。她的孩子也會看見的。」