網購補班日推Happy Hour　Pocky、哈根達斯買1送1

▲網購業者推出補班日Happy Hour，人氣零食買1送1。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

即將迎來二月的第二個補班日，許多上班族哀聲連連，補班日更是成為網路熱議話題。為提振補班族群的士氣、不憂鬱，網購業者大推吃喝、放鬆療癒等各項促銷，補班日當天下單可以買到SPA按摩券、泡湯券限定優惠價，還有精選哈根達斯、Pocky、美祿推出Happy Hour買1送1。

本周要上6天班令人覺得無力，想要好好犒賞自己一下，東森購物網提前為38女王節暖身，「好想當女王」活動即日起搶先開跑，集結理膚寶水、資生堂及王品餐券等優惠下殺，必買Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水也有限量買1送1，再祭整點限時瘋搶，全站消費滿額登記抽美妝豪禮、限量折價券一鍵全領、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等眾多好康。

▲東森購物網「好想當女王」活動開跑，為38女王節暖身。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物在2/18當天推出補班日Happy Hour，攜手王品集團、Buty99等品牌，祭SPA按摩券、泡湯券等限定商品最低8折起優惠，包括西堤餐券優惠價657元、蒂曼妮美容SPA會館峇里島頂級LULU芳療下殺1折起、享溫泉 單人大眾泡湯券千元有找，15:00、16:00、17:00三個時段還有必搶人氣零食及冰品，Pocky九天玄女指定款、美祿雙倍牛奶、哈根達斯沁涼一夏雪糕精選商品買1送1，限量開搶。

隨著櫻花季浪漫來襲，momo購物網看準春季饞商機，2/16至2/28主打「迎春美食季」優惠活動，全館嚴選超過萬件美食商品最低下殺6折起，還有美食券現領現折。不少櫻花迷除了熱衷追櫻，也喜愛透過飲食來享受舌尖上的櫻花季，據站上銷售觀察，以囤貨必備的重量級餅乾組合最受消費者青睞，限量爆品如「翠果子」豆之家日本櫻花開運米果量販箱，外型討喜可愛的櫻花形狀米果令人愛不釋手，單月熱銷破千組；上架即秒殺的孔雀香酥脆櫻花蝦風味，以及人氣熱銷款純手工「皇覺」櫻花莓果牛軋雪Q餅，都很熱賣。