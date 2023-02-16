　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網購補班日推Happy Hour　Pocky、哈根達斯買1送1

蝦皮購物「18號月中狂購節」祭哈根達斯買1送1（圖／蝦皮購物提供）

▲網購業者推出補班日Happy Hour，人氣零食買1送1。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

即將迎來二月的第二個補班日，許多上班族哀聲連連，補班日更是成為網路熱議話題。為提振補班族群的士氣、不憂鬱，網購業者大推吃喝、放鬆療癒等各項促銷，補班日當天下單可以買到SPA按摩券、泡湯券限定優惠價，還有精選哈根達斯、Pocky、美祿推出Happy Hour買1送1。

本周要上6天班令人覺得無力，想要好好犒賞自己一下，東森購物網提前為38女王節暖身，「好想當女王」活動即日起搶先開跑，集結理膚寶水、資生堂及王品餐券等優惠下殺，必買Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水也有限量買1送1，再祭整點限時瘋搶，全站消費滿額登記抽美妝豪禮、限量折價券一鍵全領、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等眾多好康。

東森購物網「好想當女王」活動，提前為38女王節暖身（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網「好想當女王」活動開跑，為38女王節暖身。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物在2/18當天推出補班日Happy Hour，攜手王品集團、Buty99等品牌，祭SPA按摩券、泡湯券等限定商品最低8折起優惠，包括西堤餐券優惠價657元、蒂曼妮美容SPA會館峇里島頂級LULU芳療下殺1折起、享溫泉 單人大眾泡湯券千元有找，15:00、16:00、17:00三個時段還有必搶人氣零食及冰品，Pocky九天玄女指定款、美祿雙倍牛奶、哈根達斯沁涼一夏雪糕精選商品買1送1，限量開搶。

隨著櫻花季浪漫來襲，momo購物網看準春季饞商機，2/16至2/28主打「迎春美食季」優惠活動，全館嚴選超過萬件美食商品最低下殺6折起，還有美食券現領現折。不少櫻花迷除了熱衷追櫻，也喜愛透過飲食來享受舌尖上的櫻花季，據站上銷售觀察，以囤貨必備的重量級餅乾組合最受消費者青睞，限量爆品如「翠果子」豆之家日本櫻花開運米果量販箱，外型討喜可愛的櫻花形狀米果令人愛不釋手，單月熱銷破千組；上架即秒殺的孔雀香酥脆櫻花蝦風味，以及人氣熱銷款純手工「皇覺」櫻花莓果牛軋雪Q餅，都很熱賣。

ET快訊
情人節％％太激烈！　25歲女「肚子都膨出來」險丟命
媒體人開砲夏玉順：用劉文正死訊操弄所有人！
30多歲孕婦「全裸倒地」失去心跳！　孩子保不住…夫淚崩
獨／北市議員喪妻又遭竊！　小孩壓歲錢被偷光
劉文正被詐死！　本人首發聲怒了
快訊／確診免隔離！　王必勝：最快下月實施

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網購補班日推Happy Hour　Pocky、哈根達斯買1送1

超商限量！「迪士尼100周年周邊」來了　胡迪音樂盒、米奇耳機太Q

今天衝了！　速食店「墨魚甜不辣買1送1」爽吃8天

白米買1送1、衛生紙第2件5折！　全台通路最新「超殺優惠」懶人包

明天開喝！　超商連3天「大杯特濃美式買1送1」

限時8天！超商美式拿鐵「5杯222元」爽喝　補班日還有買1送1

每日限量開賣！超商最新「鮮奶泡芙、餐包」　咬下爆超濃內餡

【廣編】Panasonic空調再進化　業界首創24小時防霉監控

快收下！　超商「美式、拿鐵買2送1」限時2天喝

學生族、文具控補貨了　必逛必買「日本文具大賞」帶出場立刻吸睛

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

網購補班日推Happy Hour　Pocky、哈根達斯買1送1

超商限量！「迪士尼100周年周邊」來了　胡迪音樂盒、米奇耳機太Q

今天衝了！　速食店「墨魚甜不辣買1送1」爽吃8天

白米買1送1、衛生紙第2件5折！　全台通路最新「超殺優惠」懶人包

明天開喝！　超商連3天「大杯特濃美式買1送1」

限時8天！超商美式拿鐵「5杯222元」爽喝　補班日還有買1送1

每日限量開賣！超商最新「鮮奶泡芙、餐包」　咬下爆超濃內餡

【廣編】Panasonic空調再進化　業界首創24小時防霉監控

快收下！　超商「美式、拿鐵買2送1」限時2天喝

學生族、文具控補貨了　必逛必買「日本文具大賞」帶出場立刻吸睛

《霍格華茲的傳承》釋Xbox、PC修正更新　PS5版還要再等等

最狂全能小丑！　約基奇拿大三元金塊寫25連勝紀錄持續

《黑暗榮耀》鄭成日演活「禁慾系大叔」！拍時髦大片性感到粉絲又戀愛了

酷航「皮卡丘彩繪機」3／24來台登場！機艙機上亮點一次看

慣竊隨白沙屯媽祖進香一路偷　民眾PO網提醒...警抓到人了！

唐寧街真主子！英捕鼠大臣賴瑞上任12週年　萬網蜂擁「請安」慶賀

整理房間翻出彩券「一刮發現中300萬」　夫妻因為一原因獎金飛了

寶可夢訓練家必搭　酷航x皮卡丘彩繪機3／24正式登台

她曾和歌神張學友合唱　轉戰拍戲竟被罵：過氣女歌手！

228連假玩4天！24處地雷省道必塞　「蘇花公路北上恐連塞10小時」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

消費熱門新聞

麥當勞「15層無敵大麥克」期間限定回歸

全台通路最新「超殺優惠」懶人包

限時8天！超商美式拿鐵「5杯222元」爽喝　補班日還有買1送1

限時4天！超商超狂「7元奶茶」來了

超商連3天「大杯特濃美式買1送1」

速食店「甜不辣買1送1」爽吃8天！

只有3天！超商3大咖啡飲品「買1送1」

限時3天！超商咖啡「只要1元」爽喝

超商最新「咖啡之花」飲品2杯99元

全聯「早餐神器」廚電換購3折起

超商獨家「迪士尼100周年周邊」來了

超商連2天「美式、拿鐵買2送1」！

每日限量超商最新「鮮奶泡芙、餐包」

賣場濾掛式咖啡、咖啡豆買1送1限時搶

更多熱門

相關新聞

雙城「5星飯店」各住一晚送早餐！

雙城「5星飯店」各住一晚送早餐！

一次住進兩大五星級飯店！萬豪國際集團旗下台北士林萬麗酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店攜手合作，各住台北、宜蘭一晚含早餐僅12,000元含稅，換算下來一人一晚僅3,000元，就能同時暢遊無邊際泳池和感受美人湯的溫潤。

超商連3天「大杯特濃美式買1送1」

超商連3天「大杯特濃美式買1送1」

超商連2天「美式、拿鐵買2送1」！

超商連2天「美式、拿鐵買2送1」！

又要補課！專家反對　列5點「對孩子發展不好」2萬網讚爆

又要補課！專家反對　列5點「對孩子發展不好」2萬網讚爆

愉快過完周休2日　「又一次6天班」超崩潰

愉快過完周休2日　「又一次6天班」超崩潰

關鍵字：

補班優惠促銷網購電商Happy Hour

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面