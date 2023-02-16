假匯兌「3天洗劫196萬」！8煞專挑越籍移工　彰檢越語新聞稿警示

▲彰化高男等8人假匯兌真強盜被移送。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

王男與高男組詐騙強盜集團，在臉書刊登廣告，提供以超優惠折扣兌換越南盾匯兌，讓外籍移工捧著現金上鉤，再加以強盜洗劫，3天得手196萬多元，去年彰化分局動員40多名警力，在彰化、台中及桃園等地逮捕8人，今日全案偵結，並依涉刑法加重強盜罪、組織犯罪防制罪嫌起訴，同時發布越南語新聞稿提醒移工注意。

▲彰化高男等8人利用臉書進行假匯兌真強盜。（圖／彰化地檢提供）

依據起訴書內容，檢方指出，王男等人組成的詐騙強盜集團，分別設立的「網路行銷組」、「交通組」、「行動組」以及「業務組」等組別，由業務組負責和越南移工接洽，確認移工是否攜帶大量現金，行動組則尾隨移工，假冒警方查緝非法匯兌或假冒正義魔人，趁機搶走移工身上的現金。

檢方查出，王男等人於於去年11月29日、30日及12月3日，分別在台中市大雅區民興街與建德街口、鹿港鎮海明街、強盜及彰市彰馬路等地，搶奪得手現金新台幣196萬7000元以及手鍊。

▲彰化高男等8人假匯兌對話。（圖／民眾提供）

王男被逮後還稱自己是受到「黑吃黑」，檢方訊後，將王男、高男等8人依違反組織犯罪防制條例、加重強盜等罪提起公訴，另將王男、高男聲請羈押獲准；如今王男臉書刊登不法匯兌帳號仍在進行交易，警檢也正在密切蒐證中，檢方同時也發布越南語新聞稿及附圖一張，提醒外籍人士若要匯兌，務必循正當管道進行，若有發現不法，也請盡速報請警方協助。

▲彰化地檢公布越南語新聞稿警示。（圖／記者唐詠絮翻攝）