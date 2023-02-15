5男1女吃霸王餐！狂嗑3640元「下次再付」　燒烤店PO影找人

記者唐詠絮／彰化報導

彰化永靖鄉1家開業15年的燒烤店，去年12月5日有5男1女上門消費，期間還不斷的加點，吃到半夜3點，共消費3640元，臨走前說「我忘了帶錢，下次付」，警方事後要店家自行尋找這群客人的車牌跟電話，至今過了2個多月，仍等不到付錢的人，店家只能po網找人。

▲白衣男帶5友人前往燒烤店消費未付款走人。（圖／店家提供)

▲燒烤店被吃霸王餐。（圖／記者唐詠絮攝)

業者說，這名客人經常到店，每次點餐都是千元起跳，但很奇怪的是，自12月5日突然帶著5名友人上門，吃很多一直點，「我烤到半夜3點」，但吃了霸王餐後就人間消失，從年前等到現在，人一直沒有出現，最後只能求助警方，警方反問「有電話？有車牌？」，因為該顧客過去來消費都很正常，因此他們沒有請對方留下相關資訊，夫妻倆只能自認倒楣，最後只能將監視器影片po在臉書，詢問廣大的網友，「有認識這桌客人嗎？」

店家張姓業者與妻子共同經營燒烤店，已經有好口碑，燒烤店下午才營業，今天中午業者正忙著準備燒烤，包括拔毛、串肉及肉捲全是手工自做，每道工序都馬虎不得，員工都待不住，只好自己親力親為。

▲燒烤店被吃霸王餐。（圖／記者唐詠絮攝)

業者強調，消費付錢本是天經地義，但卻經常遇到吃霸王餐，錢也不付拍拍屁股走人的顧客，算算已經被積欠高達20萬元，業者說，他要養小孩也要繳房貸，再遇到「白吃」，一家人真的要去吃西北風了。

永靖分駐所所長劉晏誠表示，已連絡業者前往分駐所報案，但全案仍在了解中，也提醒消費者，若真的不付錢吃「霸王餐」，將以涉嫌詐欺送辦，也呼籲當事人要出面說清楚。