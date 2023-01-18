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社會 社會焦點 保障人權

中警清空去年證物室　銷毀1百公斤毒品市值近億

▲▼台中警方去年銷毀約1百公斤、市值近億的毒品。（圖／警方提供，下同）

▲台中警方日前銷毀去年約1百公斤、市值近億的毒品。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方緝毒掃黑績效卓著，但證物室也跟著爆滿，刑警大隊一方面除舊佈新，一方面也騰出空間以準備容納今年查獲更多的毒品，日前運送下半年近50公斤、市值4千多萬元的愷他命、FM2、毒品咖啡包等第三、四級毒品到焚化爐燒毀，如果連同上半年，全年約燒掉100公斤、市值逾億。

▲▼台中警方去年銷毀約1百公斤、市值近億的毒品。（圖／警方提供，下同）

台中市刑大年初辦理「第三、四級毒品暨施用器具沒入物銷燬」事宜，毒品、吸食器、分裝袋、k盤、磅秤等共計758件，重達100公斤，其中包括愷他命、FM2、4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）、3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮（Eutylone）等毒品咖啡包，重約50公斤。

▲▼台中警方去年銷毀約1百公斤、市值近億的毒品。（圖／警方提供，下同）

警方統計，去年查獲施用第三、四級毒品人數中，以年輕族群居多，尤其是毒咖啡包，因為價格便宜、低風險、低門檻、多型態特質，容易混入食品使用，極易讓未碰毒年輕人吸食上癮，常見類型有1、現有包裝加以改裝、變裝，如市售即溶飲品；2、獨樹一格的客製化包裝，如益生菌包裝、流行文化包裝；3、偽裝成食品，如軟糖、梅子錠、果凍。

警方藉由公開銷毀的方式，表達警方打擊毒品犯罪的決心，萬一這批毒品流入市面，將禍害無窮，未來將持續貫徹毒品零容忍的目標，向上溯源阻斷供給，讓毒品遠離家園。

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