包車出遊趁現在！　最美自強號「特仕車吧檯車廂包租」4／26起暫緩　

▲台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

為促進國旅和花東觀光，台鐵2月3日起逢周末恢復團體列車，以新購EMU3000型特仕車行駛，第6車吧檯車廂首次開放包租車廂，以台北到台東為例，吧檯車廂包車費2.4萬元有找，不過因應4月26日改點，特仕車研擬汰換PP自強號替駛，特仕車包租車廂服務上路2個多月後將先喊卡暫緩，目前僅開放4月25日前包車服務。

台鐵局2月3日起逢週五、六、日恢復21次和22次團體列車，並以新交車的EMU3000型特仕車行駛，其中特仕車第6車廂僅設30席座位，空間寬敞並設有吧檯，適合商務會議及團康聯誼，台鐵也首度開放供單一團體旅客包租車廂，包車費採30人全票計費，以台北到台東車票為例，包下第6節吧檯車廂約2萬3490元。

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不過配合新車陸續到位以及PP自強號舊車汰舊機電改造，台鐵研擬以特仕車替駛PP自強號班次增加運能，考量編組調整運用，特仕車第6車吧檯車廂包租服務將先暫緩，21次和22次團體列車則評估改由普悠瑪號或太魯閣號替駛。

▲EMU3000特仕車第6車吧檯車廂。（圖／台鐵局提供）

台鐵今(2/15)也在官網公告，因業務需要，乘車日112年4月26日起之團體訂票(含特仕車廂包租)，原訂2月底公告訂票期程，延後至3月初公告。

據悉，台鐵目前研擬特仕車第6車吧檯車廂包租將先服務至4月25日，預計等下批特仕車新車到位後，將可再恢復吧檯車廂包租服務，預料最快下半年有機會再復出。