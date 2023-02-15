白沙屯媽祖突靠邊「緊貼大車」　放慢再加速原因曝

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今天（15日）進入第四天，已從彰化縣社頭鄉進入田中鎮，7時35分停駕田中乾德宮。而在進香第三天，媽祖突靠邊緊貼大車而行，先放慢再加速，原來是為了避開一旁喪家，讓香燈腳直呼「貼心慈悲的媽祖」。

▲▼媽祖等待大轎組座車前來，緊貼車身放慢速度往前行，為了避開一旁的喪家。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

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當時媽祖的「粉紅超跑」行經員林市員集路、饒明國小前，突然停在路邊，似乎都等待什麼，直到廟方「大轎組」座車開到旁邊，媽祖向左移緊貼車身，放慢速度緩緩往前走。

原來是附近有喪家，媽祖避開喪家後，粉紅超跑立刻又加速向前。對此，許多香燈腳直呼，「媽祖真靈感」、「貼心慈悲的媽祖」。

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨1時25分出發，第一晚駐駕台中清水，第二晚駐駕大肚，第三晚駐駕社頭，2月17日到達北港朝天宮，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天。而今年去程有6天，對比去年只有2天半，香燈腳腳力負擔舒緩許多；但今年回程只有64小時，對信眾耐力將有一番考驗。

▼媽祖緊貼大車，避開一旁喪家。



▼白沙屯媽祖進香第四天即時轉播。