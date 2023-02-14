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2023台灣燈會在台北！主角「光源兔」萌翻 23款周邊商品必收！

▲▼台灣燈會,光源兔。（圖／台北市政府提供）

▲2023台灣燈會在台北舉辦，主角「光源兔」周邊商品超萌外型引熱議。（圖／台北市政府提供，下同）

生活中心／台北報導

「2023台灣燈會在台北」各式超萌周邊商品你買了沒?「臺北市政府」此次將趣味呆萌的兔子形象，衍生出創意十足的23款周邊商品，集結19個國內設計品牌合作開發，還邀請知名設計師陳普創造新角色「光源兔」！商品橫跨親子穿搭、創意實用、生活小物、療癒香氛⋯⋯等，極具收藏價值，其中又以詢問度爆棚的「兔耳燈」和「光源兔吸鐵兔玩偶」人氣最高！造型可愛的「光源兔存錢筒」、實用好搭的「提燈籠帆布包」、可以自行DIY的「光源絹印小提燈」⋯⋯等多款商品，嗶～嗶～根本可愛到犯規，每一款都準備讓人荷包失守啊！不妨趁此次燈會敗下去，替兔年燈會留下最美好的紀念。

▲▼台灣燈會,光源兔。（圖／台灣燈會提供）

兔耳燈（未來絢彩款、經典白色款、迷霧黑款）

2023台灣燈會重點商品「兔耳燈」以光源台北的概念發想，戴上兔耳朵就可以成為一起點亮城市的那道光芒，除了推出未來絢彩款、經典白色款外，還加碼推出隱藏版迷霧黑款，半透明的黑色耳朵在大小不一的黑點點裝飾下，更有畫龍點睛的效果。3款兔耳燈各擁風格，可以賣萌也能很潮，跟朋友一起挑選最適合自己的款式，一起蝦趴的走上台北街頭吧！

▲▼台灣燈會,光源兔。（圖／台北市政府提供）

光源兔擴香木組

與甘溫工作室Gonwen Design合作的「光源兔擴香木組」，採用胡桃木、台灣檜木等材料製成，木質燭台質感溫潤典雅，外觀加上「光源兔」圖案點綴，點亮蠟燭的那一刻也彷彿點亮了台北夜空。上方的木蓋另外設計擴香功用，採用精密的雷射雕刻圖樣增添細緻感，點上自己喜歡的精油，就能聞到滿室馨香，不只療癒身心，也帶來滿滿的幸福感。

▲▼台灣燈會,光源兔。（圖／台北市政府提供）

光源兔玩偶吸鐵燈

可愛的「光源兔」化身實體玩偶，讓人看了少女心大噴發！白白軟軟的身體，加上剛剛好的大小，就像一隻偽寵物兔。玩偶內的磁鐵片，可以將玩偶與衣服吸在一起，讓萌兔趴在肩膀上替穿搭大加分；玩偶的尾巴有設置LED燈，可以開燈讓屁屁發光，萌度加倍，令人不得不佩服設計品牌的小巧思，佩戴在肩上你就是人群中的最大嬌點。

▲▼台灣燈會,光源兔。（圖／台灣燈會提供）

光源兔餅乾鐵盒

說到甜點，鐵盒餅乾絕對是人氣旺到不行的選項，鐵盒外觀以可愛的「光源兔」為主角，加入燈籠的設計巧思，在開窗的提袋裡放上小燈條，瞬間化身燈籠。可愛的糖霜造型餅乾不只好吃，更讓人捨不得放下手機拍個不停，共有十個口味，買給自己或送禮都超應景。

▲▼台灣燈會,光源兔。（圖／台北市政府提供）

森活擴香水氧機禮盒

喜愛大自然的你，絕不能錯過森活擴香水氧機禮盒，與檜山房合作的設計，造型童趣富質感，讓微光點亮家裡的溫暖氛圍，檜木精油縈繞在整個空間，在家裡就能享受整座森林的芬多精。

▲▼台灣燈會,光源兔。（圖／台北市政府提供）

棋開得勝光源茶禮

台灣茶的魅力十足，聞來清香、入口回甘，配上日式風格的典雅竹盒設計，外觀更添大器風範。結合泡茶下棋的生活情境發想，隨盒附有棋盤和象棋，與親朋好友一同品茗、一邊下棋，好不愜意。

▲▼台灣燈會,光源兔。（圖／台北市政府提供）

光源兔存錢筒

呆萌的「光源兔」變成存錢筒啦！以歐洲山毛櫸製成，保留木材的簡約美感，厚切手感扎實，手工打磨的存錢筒展現非凡質感，加上獨一無二的原木紋理，每一次存錢都有好心情，除了當作存錢筒，作為家中擺飾也相當合適。

▲▼台灣燈會,光源兔。（圖／台灣燈會提供）

「光源兔」LINE貼圖免費下載

免費下載的「光源兔」LINE貼圖，以台灣燈會主題「光源台北」為發想，「光源兔」頭上三隻耳朵的設計，就是象徵「光」字上的三個筆畫，8款卡哇伊貼圖，將充滿童趣的畫風融合超萌動作，不收怎麼可以？！2/18前快揪親朋好友一起免費下載。

《 2023 台灣燈會在台北周邊商品實體銷售資訊》
未來展區｜香堤大道北段，平日14:00-22:00 / 假日10:00-22:00
源展區｜松山文創園區 二號倉庫，平日14:00-21:00 / 假日14:00-21:00
中央展區｜10號服務台後方周邊商品販售櫃檯（僅販售部分商品），平日14:00-22:00 / 假日10:00-22:00
線上購買連結：https://www.pinkoi.com/topic/2023lanternfest

《 2023台灣燈會在台北資訊》
日期：2/5～2/19
活動時間：週一至週四14:00-22:00（亮燈17:00-22:00），週五至週日10:00-22:00（亮燈17:00-22:00）
更多資訊詳請可至官網查詢：https://tw-light.taipei/

（臺北市政府 廣告）

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