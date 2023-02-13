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台水辦理新裝工程　桃園3區3／7公告停水2538戶受影響

▲台水辦理新裝工程桃園3區3/7日公告停水

▲台水辦理新裝工程，桃園3區3/7日公告停水。（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣自來水公司第二區管理處辦理「中壢區過嶺里民族路六段90號旁新裝工程」，預計於3月7日9時起17時止，共8小時進行施工停水，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍包括中壢、楊梅、新屋3區，停水戶數約2,538戶。

停水區域如下：

中壢區/過嶺里:松平路、松平一街至松平三街、松信一街、松信二街、松勇路、松勇一街、松勇二街、松信路、松仁路、松勤路、松義一街至松義三街、松義路、松德路、松德一街、松智路、松智一至三街、過嶺路一段、民族路五段28號至民族路六段270號間、高鐵南路五段。
楊梅區/新榮里:新榮路、新榮路57巷、裕榮路180巷。
新屋區/頭洲里:新榮路、新榮路68巷至82巷。
以上皆含其周邊巷弄。

經濟發展局提醒民眾預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。

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