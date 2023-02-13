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小鹿斑比其實是小說改編！史上首部環境議題童話　原著百年再版

▲▼好人出版將發行《小鹿斑比》原著小說一百周年紀念版。（圖／好人出版提供）

▲史上第一部「環境保育」為主題的童話故事，好人出版將發行《小鹿斑比》原著小說一百周年紀念版。（圖／好人出版提供）

記者林育綾／綜合報導

很多人知道迪士尼的經典動畫《小鹿斑比》，卻很少人知道它其實是小說改編的作品，不但是世界上第一本以「環境保育」為主題的童話故事，也是動畫史上最成功的改編作品之一。如今好人出版將發行100周年紀念珍藏版，將百年經典搭配現代風格插畫，這部來自奧地利的原著小說中有更多細節，讓讀者能夠重新思考人類與自然的關係。

▲▼好人出版將發行《小鹿斑比》原著小說一百周年紀念版。（圖／好人出版提供）

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▲▼百年經典搭配現代風格插畫。（圖／好人出版提供）

▲▼好人出版將發行《小鹿斑比》原著小說一百周年紀念版。（圖／好人出版提供）

出版社提到，《小鹿斑比》既是過去100年來重要的「以童話入議題」的代表作品，也是動畫史上的最成功的改編作品之一。在《獅子王》爆紅之前，迪士尼就已經嘗試相同的成長歷程故事，將之改編成經典動畫，成為人們看到的斑比。

《小鹿斑比》原著由將費利克斯・薩爾登（Felix Salten），他是奧地利著名的小說家、劇作家、記者，以擅長寫動物故事聞名，尤其是青少年與兒童小說。作品採擬人化的手法，故事中的動物都會說話，也都有自己的個性。透過動物的眼睛，觀察這個充滿驚喜、挑戰、危險的世界，並構成了一個又一個扣人心弦的劇情高潮。

而在《小鹿斑比》原作問世不到20年，便由華特迪士尼買下版權，據說當時他旗下的動畫師偶然間看到了此書，將書本拿給華特迪士尼，僅僅幾天的時間，他就決定馬上開始製作並著手買下改編版權，成為迪士尼史上最快決定、最快開始製作的作品，終將《小鹿斑比》的故事搬上大螢幕舞台。

▲▼好人出版將發行《小鹿斑比》原著小說一百周年紀念版。（圖／好人出版提供）

▲好人出版將發行《小鹿斑比》原著小說一百周年紀念版。（圖／好人出版提供）

故事描述斑比在母親的呵護下出生，但打從出生起，就被母親叮嚀絕對不能靠近「他」。長大的過程中，斑比認識了芬妮這位未來的伴侶，也認識了戈波這位「好鹿友」。但是「鹿」算不如天算，斑比的鹿生終究還是與「他」碰上了。

在顛沛流離、森林的災難輪轉後，斑比必須擔負起一直以來守護著自己的老鹿王所託付的責任與教導。成為鹿王之路，必須與「他」──也就是人類，分出高下，守護森林，撐過槍林彈雨。

而斑比及他的夥伴芬妮、戈波等，在動畫呈現時因為可愛，加深了被故事中「神秘反派」所殘害的殘忍形象。動畫版上映後，引起了許多動物保育、環境保護提倡者的注意，甚至引發了後來的「斑比效應」（Bambi effect）──指的是受到此效應影響的人，將會極力反對人類殺害一般被公認為「可愛」的動物（貓、狗），但同時卻不會反對殺害那些「不可愛」的動物（經濟動物，豬羊牛隻等）。

經過百年，好人出版將發行《小鹿斑比（迪士尼原作故事，一百週年紀念珍藏版）》，封面及內頁插畫由Agathe Xu繪製，曾繪有《狂暴年代》、《福爾摩斯家族》系列封面；並由曾翻譯J.K.羅琳《杜鵑的呼喚》的資深譯者梅靜來翻譯成中文版，將於2/22發行。

▲▼好人出版將發行《小鹿斑比》原著小說一百周年紀念版。（圖／好人出版提供）

▲好人出版將發行《小鹿斑比》原著小說一百周年紀念版。（圖／好人出版提供）

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