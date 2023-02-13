大陸、國民黨轟蔡政府阻撓星雲弔唁團　過去8天吵什麼一次看

▲總統蔡英文前往弔唁星雲法師。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

星雲法師圓寂讚頌典禮13日舉行，不過回顧近來兩岸掀起口水戰，雙方爭論弔唁團無法來台一事；一方面是中國大陸、國民黨批評蔡政府罔顧基本人道主義，而蔡政府則以成員有中共官員，且未經以往慣例程序申請為由而否決，雙方各執一詞。對此，《ETtoday新聞雲》彙整自2月5日至今，為期8天此一議題各方爭論的始末。

張亞中、洪秀柱、國民黨團齊喊 呼籲政府准許陸方人士來台弔唁

星雲法師於2月5日圓寂，隔天（6日）政壇不論藍綠白，上從總統到民意代表，紛紛表達哀悼之意。率先觸及兩岸議題的，是國際佛光會世界總會理事張亞中，他在7日表示，大師曾囑他兩件要事，一是要為人間佛教在大陸的弘法盡心，另一則是要為兩岸創造和平盡力。

國民黨前主席洪秀柱在8日上午表示，星雲大師常在兩岸呼籲和平，因此大陸地區也有許多信眾，期盼陸委會可以給予專案協助，讓陸籍的信眾朋友如願到台灣弔唁，送大師最後一程；隨後，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳳，以及立委如費鴻泰、王鴻薇等人，召開「向星雲大師致敬-蔡政府應准許大陸人士來台弔唁」記者會。

同日（8日），民進黨立院黨團也予以回應，強調台灣基於人道精神與宗教自由，認為只要依照程序申請，都會給予協助，呼籲國民黨無需疑慮；而高雄市長陳其邁也表示，市府主動向佛光山說明，會提供各項協助，由市府秘書長組成專案小組負責，包括中國籍人士到台灣弔唁也已在協助。

陸委會承諾「專案方式申請入境」 陸方官員需循既有機制申請

陸委會也於當日晚間表示，陸方人士來台從事宗教交流仍必須以專案方式申請入境，對於佛光山舉辦星雲大師圓寂讚頌典禮擬邀請中國大陸人士來台弔唁，將會同主管機關提供必要協助。

陸委會於9日再次聲明強調，對於佛光山舉辦星雲大師圓寂讚頌典禮，擬邀請中國大陸人士來台弔唁，陸委會將會同主管機關全力提供必要協助。倘若有中國大陸現職官員欲來台弔唁星雲大師，必須請陸方循著國台辦與陸委會有關雙方人員往來既有聯繫機制，先聯繫陸委會就相關事宜進行照會與商討，以利後續處理。

▲星雲大師巡佛光山。（圖／佛光山提供）



陸委會完成120人出入境許可證核發 統戰官員未循管道申請無法來台

2月10日，陸委會表示，已完成來台弔唁星雲大師的陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120 人入出境許可證核發，但中國大陸前宗教事務局局長葉小文的申請入境案未予許可。陸委會表示，考量葉小文曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於民國 98 年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件， 主管機關基於維護社會安定與相關安全考量，對於其後續申請入境案均未予許可。

除此之外，根據佛光山所送交的申請名單，除了前中國宗教局長葉小文外，其中還包括：台辦副主任龍明彪與另5名中共中央台辦人員、4名中央統戰部官員、3 名江蘇省台辦人員。由於是現任中方官員身份，在沒有循管道向陸委會申請下，因此沒有辦法來台。

中國大陸痛批民進黨罔顧基本人道主義 粗暴拒絕弔唁團

2月11日，國台辦發言人朱鳳蓮表示，應佛光山邀請，國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等有關方面組成38人弔唁團， 在佛光山協助下循正常途徑統一辦理赴台手續，由於台灣方面阻擋，弔唁團無法成行。

朱鳳蓮批評民進黨，罔顧基本的人道主義，粗暴拒絕大陸弔唁團赴台，致使星雲法師的後事不能圓滿舉辦，嚴重傷害台灣佛光山廣大信眾感情，不得人心。

陸委會重申官員身份需申請 葉小文在馬政府時代已被註記

對此，陸委會回應表示，10日晚間接獲佛光山「轉達」，有12位中國現職官員欲來台參加13日的法會，並重申因團員具有官員身份，需申請入境，加上過去曾有民眾尾隨抗議事件，在安全考量上，期待台辦先聯繫陸委會，以利協助其在台行程順利進行，相關單位未循機制申請，沒有政府阻擋情事。

大陸方面因未有依過往慣例申請，致沒有辦法來台弔唁，葉小文則撰文批評，願大師的在天之靈， 能喚醒那幫還在阻擋「骨肉至親不往還」，不顧起碼的人道主義， 連參加赴台弔唁都要「政治操作」的不肖子孫。

對此，台灣方面有媒體揭露，葉小文和統戰部人員企圖繞過陸委會被拒，還威脅禁止不准佛教協會的代表來台；而葉小文其實在前總統馬英九執政時期，就已經被註記。

國民黨、北桃市長痛批蔡政府 龍明彪喊話應為「民族復興、祖國統一」盡心力

在國民黨方面，文傳會主委洪孟楷也批評，認為民進黨政府政治意識形態作祟，一昧阻止陸方官員訪台，讓星雲大師後事處理無法圓滿，不盡人情。民進黨就算無意讓此次事件成兩岸破冰契機，也不應製造政治障礙。

國民黨立委李德維表示，中國大陸不管誰來弔唁，我方都應該以宗教、人道立場看待、處理，而不是用政治;蔡總統不要再用文青式語言騙大家，騙不了台灣人，更騙不了中國大陸。

國民黨主席朱立倫也於12日表示，此事非常可惜，國民黨不斷堅定希望透過交流對話，才能讓兩岸逐漸走向和平，但民進黨是創造一切機會走向對抗、交惡，為什麼不能交流對話呢？費鴻泰也表示，台灣宗教界人士提出宗教不要牽扯到政治，應該基於人道主義，讓大陸官員來台為星雲送行。

國民黨籍台北市長蔣萬安則表示，希望基於人道，讓各界都能來表達哀悼之意，尤其星雲法師的精神一直在全世界深受感念，「這部分應該抱持開放態度」；桃園市長張善政則說，大家都希望兩岸不要有戰爭，要往和平方向走， 希望兩岸為政者要有智慧，向對方釋出適度善意，尤其宗教領域，有兩岸人民共同的意念，可以從這方面著手，將兩岸和平 一步一步往前推。

國台辦副主任龍明彪12日則前往江蘇宜興大覺寺弔唁星雲大師，他除了細數星雲法師為改善兩岸關係所作貢獻，也不忘喊話應為「民族復興、祖國統一」盡心力，藉以告慰星雲大師。

前陸委會副主委張顯耀則說，若台海和平穩定是兩岸大戰略，大陸官員來台交流是求之不得；張亞中也批評蔡英文，錯失一個能夠改善兩岸關係的機會。

總體而言，本次來台弔唁星雲的中國大陸人士，陸委會已核准發證124名，其中中國籍人士58名、港澳人士有66名；在弔唁團方面，入境人數為91名，其中33名有發證但沒有來台，主要因統戰部官員未向陸委會遞件，也以團進團出為由，被大陸官方管制不得來台。

▼總統蔡英文前往弔唁星雲法師。（圖／總統府提供）

