麥卡錫尚無訪台具體計畫「但遲早會來」　王定宇透露關鍵時間點

▲麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

記者皮心瑀／台北報導

駐美代表蕭美琴近日回台述職，也讓台美關係成為各界關注焦點。針對麥卡錫訪台一事，民進黨立委王定宇表示，華府並沒有具體計畫，但他遲早會來，而4月份是一個可能時間點。

王定宇在《震傳媒》表示，麥卡錫是美國的第三號人物，要訪問要做好計劃，當初裴洛西訪台時，美印太司令部發現，美國會議長訪台遭軍事威脅時，沒有標準作業流程（SOP）；後來對於護航路徑、交接安全，先到新加坡、菲律賓等，有詢問駐外大使建議，有單位向媒體透露此事，才傳出以為麥卡錫要來台。

王定宇直言，「目前其實在華府並沒有麥卡錫要拜訪台灣的具體計畫，但我認為麥卡錫遲早會來，且任何一個國際友人來台，就是歡迎，不來可能因為各自考量，但不能讓中國左右他人是否要來。」

不過，王定宇提到，去年7月前議長裴洛西那時要訪台，當時身為少數黨領袖的麥卡錫就說，如果之後當議長，今年春天就會來台灣，後來9月時他因公赴美，立法院長游錫堃有給他7封信，一封信是感謝裴洛西來台，其中有一封是歡迎麥卡錫可以來台，而麥卡錫那時還不是議長。

王定宇表示，如果麥卡錫要來，4月份是有可能，因為剛好美國國會休會，且美國外交委員會主席麥考爾會來台，有可能會跟麥卡錫一起來，加上美國的議長是2年一任，如果年底來，很靠近我國與美國的總統大選，要評估是否適合來訪，但如果選後再來，議長任期又要進入尾聲，因此種種考量，4月可能是個不錯的時機。