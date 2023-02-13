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金門機場濃霧深鎖！能見度剩100m航班全停　千名馬拉松選手滯留

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門機場今（13）日上午受濃霧影響，能見度只有100公尺，遠低於正常起降的800公尺標準，只好取消上午的全部航班，導致上千名旅客滯留，由於上周末六（11日）、日（12日）剛好舉辦第16屆金門馬拉松，導致不少馬拉松選手無法返台，金門縣長陳福海也特別前往機場關切。

▲金門機場今日上午受濃霧影響，飛機全面停飛。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門機場今日上午受濃霧影響，飛機全面停飛。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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▲▼金門機場今日上午受濃霧影響，飛機全面停飛。（圖／記者林名揚翻攝）

因疫情停辦3年的金門馬拉松，在上周末六、日回歸，而周六的休閒組更有13000人參賽，創下金門馬拉松史上最多人報名的一次。然而，金門機場今日上午因濃霧影響，飛機停飛，導致許多旅客被迫滯留金門，其中不少人正是剛參加完「金門馬拉松」準備回台灣的選手。

▲▼金門機場今日上午受濃霧影響，飛機全面停飛。（圖／記者林名揚翻攝）

一名女性女旅客表示，她原定9時50分的飛機，但因濃霧停飛的緣故現在只能等候後續通知，如果今天無法回去台灣，可能得找地方留宿，並額外請一天假。另外一對夫婦表示，他們原定今天返回台灣準備上班，不料卻遇上濃霧，導致預定行程耽誤，如今天無法回去，只好多留一天，所幸住宿方面沒有問題。

另名男性旅客表示，此次來金門就是為了跑金門馬拉松，本來是預計今天搭9時10分的飛機回高雄，如果到今晚仍被滯留金門，可能要多請假一天。

▲▼金門機場今日上午受濃霧影響，飛機全面停飛。（圖／記者林名揚翻攝）

縣長陳福海聽聞消息後，上午也特別前往機場關切，瞭解後續加班機事宜。金門航空站主任表示，預計傍晚左右鋒面將至，濃霧才有完全散去的可能，屆時將協調各航空公司加派加班機，努力將旅客疏運回台。

▲▼金門機場今日上午受濃霧影響，飛機全面停飛。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣長陳福海前往關切。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門機場今日上午受濃霧影響，飛機全面停飛。（圖／記者林名揚翻攝）

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