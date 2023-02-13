▲國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

外界關注國民黨2024總統選戰布局，國民黨政策會副執行長李永萍指出，鴻海集團創辦人郭台銘想要回到國民黨參選，障礙會比上次更大，國民黨目前就有強棒，連親綠的民調都顯示新北市長侯友宜最強，為什麼不讓他出來？如果有意思要保護他，就要考慮他不適合參加初選，而黨主席朱立倫會是一個好的抬轎者。

李永萍在《鄭亦真辣晚報》說，郭台銘上次因為失聯很久，當時用比較特別的狀況把他找回來，雖然有爭議，但不至於太大，可是這次朱立倫要讓郭台銘回來，甚至讓他參加初選，就會有很大的爭議，因為上次他退黨，給外界留下他對國民黨的傷害跟欠缺民主風度，這很難解決，因為上次參加初選是他自願，大家都要簽同意書，如果每個人沒過關就翻桌，還罵黨很糟糕，罵一遍之後又說要回來，那對國民黨來說又不是只有總統選舉，此例一開，之後怎麼辦？真要解決要用什麼樣的方式，黨內會有很多討論，朱立倫也要很有智慧。

李永萍表示，先不討論郭台銘跟國民黨的問題，單以目前國民黨來講，現在就有強棒，親綠民調都做出來侯友宜最強，為什麼不讓他出來？至於協調式徵召，不是完全不可行或空穴來風，上次台中市長選戰江啟臣跟盧秀燕他們就沒有真正做初選，只是兩個都表態要選，黨部就先做民調，因此這一次所謂協調式徵召，用內部民調，如果大家都像江啟臣一樣有風度，加上現在強弱差異明顯就更容易說服大家。

李永萍認為，侯友宜很強，但要用初選要出來確實有困難，大家都怕當時韓國瑜的那個惡夢會提前爆發，如果有意思要保護侯友宜，就要考慮他不適合參加初選，那朱立倫會不會是一個好的抬轎者？從他個人政治利益角度，他會這樣做，不會把提名搞爛，因為他年輕，就算他這次沒有選，如果一步一步把國民黨拉起來，2024打了一場漂亮的仗，他會沒有政治前途嗎？