彰化國小童遭圍毆！家長心痛無助：誰能幫我　教育局回應了

▲▼ 彰化國小霸凌案 。（圖／翻攝臉書）

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

校園霸凌案件層出不窮，而彰化一所國小近日又再次發生暴力案件，動手打人的學生竟還將畫面拍下PO網，行徑相當誇張。受害學童的家長事後無助的在臉書上發文求助，「誰能幫我？」對此，彰化縣教育局接獲通報後，立即召開校園霸凌防制委員會，全案正積極調查中，另也已安排心理諮商與相關協助。

受害男學生家長近日在臉書PO出一段畫面，指出自己的兒子遭受補習班同學霸凌，7日時幾名男同學試圖將兒子拉進巷內，好在兒子脫逃成功，不料9日卻發生一群人將兒子圍住並毆打的狀況，導致兒子一度不敢上學、上補習班，讓她相當難過，「媽媽沒有保護好你，是媽媽的錯，媽媽無能才讓你如此遭受同學多次霸凌欺負」。

透過畫面可以看到，一名男學生遭到多名同學圍住，其中一人更多次大力出手狂推，男學生滿臉驚恐不斷閃躲，而這段畫面也被其他同學拍下PO網。受害男學生家長看到畫面後相當心疼，才無助的在臉書上發文，「誰能幫我？」

對此，彰化縣教育局獲悉後立即召開校園霸凌防制委員會，教育局及校方也立即提供雙方適當的心理諮商輔導與相關協助，後續再依「校園霸凌防制準則」辦理調和及調查會議。

教育局強調，落實霸凌防制宣導是品德教育重點工作，校園如有發生疑似案件，校方人員務必於24小時內進行校安通報及社政通報，務必在最短時間內保護被霸凌同學的身心健康。

近幾年，本府持續辦辦理防制校園霸凌知能工作坊或研習，增強導師及訓輔人員預防、辨識及輔導知能，並辦理法治教育、品德教育、人權教育、生命教育及性別平等教育等相關專題宣導，強化防制霸凌之辨識防範與處理知能，以確保校園安全。