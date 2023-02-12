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社會 社會焦點 保障人權

很會演！警假巡邏聊天道辛苦　抄掉鐵支路旁職業賭場

▲警方以喬裝賭客及巡邏兵分2路攻堅職業賭場。（圖／桃園警分局提供）

▲警方以喬裝賭客及巡邏兵分2路攻堅職業賭場。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方接獲線報69歲劉姓男子於台鐵鐵路旁偏僻處鐵皮屋，經營麻將推筒子職業賭場，因地處偏僻且巷道鮮少有車輛經過，只要有風吹草動可立即竄逃，讓警方查緝倍加困難，昨天深夜警方一邊偽裝賭徒進入，一邊巡邏與附近非賭客打招呼道辛苦，完全沒有引起他們的警覺，再一舉攻入查獲劉男及賭客13人，賭資及抽頭金約15萬元。

▲並與附近喝酒民眾打招呼，卸下賭場人員戒心。（圖／桃園警分局提供）

▲並與附近喝酒民眾打招呼，卸下賭場人員戒心。（圖／桃園警分局提供）

警方專案小組經監控蒐證，發現該處位於桃園區國際路旁的鐵皮屋賭場只有假日開張聚賭，在完成蒐證後於11日22時40分許，持桃園地方法院核發之搜索票進行查緝，員警兵分2路一邊偽裝賭客，直接駕車進入，另一邊假裝巡邏員警下車後，還跟一旁正在喝酒的人(非賭客)打招呼道辛苦，完全沒有引起賭場的警覺。

▲▼查獲賭具麻將及賭資10餘萬元。（圖／桃園警分局提供）

▲▼查獲賭具麻將及賭資10餘萬元。（圖／桃園警分局提供）

▲▼查獲賭具麻將及賭資10餘萬元。（圖／桃園警分局提供）

專案人員直接進入屋內控制現場，當場查獲賭場劉姓負責人及邱姓男子等13名賭客、查扣賭資13萬5千餘元、抽頭金1萬4千餘元及賭具一批，全案依法移請偵辦。桃園警分局將持續落實清源2.0專案清查，加強情資布建及友善通報，貫徹打擊犯罪，維護轄區治安決心。

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