女士官只穿內褲遭「老漢推車」內射！　挨告軍官驚覺：她男女通吃

▲中華民國國軍。示意圖非本文當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

國軍一位軍官跟同部隊女士官交往，2人開房間後卻被女士官告性侵，軍官還因此被革職。但北檢調查後發現貓膩，2度將軍官不起訴。軍官由於不滿被革職，甚至還因此得知，女士官劈腿一堆砲友，甚至還男女通吃！軍官氣不過怒告女士官誣告，但檢察官也不起訴處分。

這位軍官單身有朝氣，吸引同部隊的年輕女士官，兩人一拍即合以結婚為前提交往，甚至放假時還會相約開房間發生關係。不過在2021年10月27日時，2人前往松山區一間摩鐵開房時，女士官只穿內褲、白襯衫睡覺，結果軍官以「老漢推車」的方式跟她發生關係，事後2人卻因「內射」發生糾紛，女士官便報警告軍官性侵。

軍官到案否認性侵，表示他跟女士官確實是在交往，而且平時聊天都會規劃2人未來生活。他認為被女友告性侵可能是因為「內射」的關係。而軍官也因為被女士官提告被革職。

不過這起事件還有案外案，軍官被告後接獲私訊，竟然意外得知女士官除了跟他交往之外，還跟別部隊的人有網友，甚至男女不拘都有發生關係。檢察官事後調查後認為，兩人確實是情侶，最後處分軍官不起訴。而軍官最後反告女士官誣告，檢察官也認為女士官無誣告犯意，也不起訴處分。