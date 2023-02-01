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環保署將調整空污費率！估年減1.5萬噸排放　強化污染減排經濟誘因

▲▼環保署查不法業者短繳空污費案 3名業者遭起訴。（圖／環保署提供）

▲環保署預告調整空污費率，藉此強化污染減排經濟誘因。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

為了強化污染減排經濟誘因，環保署今（1日）預告調整空污費收費費率，包含新增大戶費率與擴大季節性費率差距、修正廢氣燃燒塔費率計算方式、調整戴奧辛與重金屬費率，並新增有害揮發性有機物（VOCs）個別物種及配合徵收物種致癌權重調升費率，促使業者在秋冬季節調整產能或提高防制設備操作妥善率，預估法規生效後，每年可減1.5萬公噸的空氣污染物排放量。

為持續推動空氣品質不良季節污染排放減量，環保署今天預告「固定污染源空氣污染防制費收費費率」修正草案，包含新增大戶費率與擴大季節性費率差距等面向，預估主要影響對象為石化業、電力業、半導體、面板業、塑膠業、金屬製造業、鋼鐵業及焚化爐業者等對象。

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環保署分析，在「新增大戶費率與擴大季節性費率差距」部分，將可促使大型固定污染源強化其防制設備處理空氣污染物排放，新增加排放量大戶業者適用費率，並搭配調升第一季及第四季空品不良季節費率，以經濟誘因方式，促使業者在秋冬季節調整產能或提高防制設備操作妥善率，降低空污季節污染排放。

而在「促使業者主動減少廢氣燃燒塔」部分，環保署表示，調整廢氣燃燒塔費率及計算方式，結合環保署揮發性有機物排放標準管制，納入年度累積使用次數、時數及流量等因子計算，可促使業者主動減少廢氣燃燒塔使用情形。

至於「檢討有害空氣污染物種費率」部分，環保署指出，以健康風險概念，調整戴奧辛與重金屬費率10至20倍，並新增徵收氯乙烯、1,3-丁二烯及丙烯腈等3個有害VOCs個別物種及調升有害VOCs個別物種收費費率，促使業者減少有害空氣污染物種排放。

環保署表示，希望藉由經濟誘因機制，鼓勵公私場所於空品不良季節時自主調整產能減少空氣污染排放，除可減少空污費支出成本，也達改善空氣品質目的，創造環境與經濟雙贏。

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