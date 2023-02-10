世界看見台灣　蔡英文賴清德「各捐1個月薪資」登上土耳其媒體

▲總統蔡英文及副總統賴清德登上土耳其媒體版面。（圖／記者林敬旻攝）



記者吳美依／綜合報導

土敘強震奪走至少2萬人性命，許多台灣民眾慷慨解囊，捐贈款項或物資，總統蔡英文及副總統賴清德也各捐出一個月薪資所得，此舉登上土耳其大報《每日晨報》（Daily Sabah）及英國《路透社》等媒體版面。

上述兩間外媒引述總統府9日聲明報導，除了已經提供的援助之外，蔡英文和賴清德「希望盡一份力量，協助土耳其盡快重建家園」，其中蔡英文每月收入約為新台幣40萬元。去年，蔡賴二人也各自捐出一個月薪資，為飽受戰火蹂躪的烏克蘭提供人道主義援助。

▲外媒報導蔡英文及賴清德捐贈薪資援助土耳其震災。（圖／翻攝外媒）

《每日晨報》寫道，「就像大多數國家一樣，土耳其與中國宣稱擁有主權的台灣沒有外交關係，但他們仍在彼此首都設有實質上的大使館（de facto embassies），且伊斯坦堡和台北之間也有直飛航班。」蔡英文9日造訪駐台北土耳其貿易辦事處，在弔唁簿簽名並寫下，「我的心與我們的土耳其朋友同在。台灣與土耳其站在一起！」

兩間外媒也提及，台灣本身就經常發生地震，已經宣布提供200萬美元善款，並派遣2批搜救隊抵達土耳其，協助找尋生還者。1999年，台灣921大地震造成2000多人死亡，土耳其當時就加入國際救援行動，派遣搜救隊抵台馳援。