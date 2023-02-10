酒吧「透明女廁」被罵爆！她解放完上裸起身　1樓男女全看光

▲紐西蘭酒吧「總部」因為透明女廁被罵爆。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

紐西蘭新開幕酒吧「總部」（HeadQuarters）女廁牆面竟是透明玻璃製成，意味著任何人都能輕易看見使用者的一舉一動，網路流傳影片更捕捉到一名女子在隔間內的上裸背影。此影片一出，業者立刻被輿論砲轟不尊重顧客隱私，已於7日火速遮住透明窗戶。

影片中，可見2樓女廁隔間內至少有3名女性，儘管只露出上半身背影，卻仍非常清晰。外界推測，其中一名女性之所以上裸，可能是因為穿著連身褲，為了如廁而必須脫掉上半身衣著。

網友們紛紛撻伐此舉「噁心」、「危險」且「不合法」。而酒吧老闆、紐西蘭知名商人莫洛伊（Leo Molloy）表示，這是一個「微小的」設計錯誤，自己曾在凌晨2時30分造訪酒吧，卻「什麼也看不見」，「使用女廁的人必須反向跨坐在馬桶上才會被看見」，但他已火速下令改善缺失。

女網友貝克絲（Becks）看見影片時，第一眼就認出自己的背影，「毫無疑問就是我」。她那晚難得與閨蜜出去玩，跳舞數小時後前往廁所，馬上就意識到腰部以上會被路人看光，但因為穿著T恤沒有暴露疑慮，所以還是走進隔間如廁，「對於那些穿連身褲，或者衣服穿更少的年輕女孩，我能感同身受。」

貝克絲向媒體表示，其實「總部」氣氛很棒，女廁裝潢也非常舒適，有著可愛裝飾及大面鏡子，但隔間內的透明玻璃確實「是一個巨大的設計缺陷」，放在男廁可能更適合，方便男士一邊使用小便斗一邊看看窗外風景，「但在女廁就完全行不通」。