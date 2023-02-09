人夫甜喊：想進入你睡覺！正宮抓包鬧翻小三全家　她老公也崩潰了

▲新竹一名人夫偷吃被抓包，正宮氣得帶著親友到小三家大鬧，小三丈夫崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一名人夫與自己開設的紋綉學園助教發生婚外情，情到濃時更多次發生性行為，並互傳鹹濕對話，例如，「進入妳身體久一點」、「好想進入妳睡覺」等等，被正宮抓包後，帶著親友跑到小三家中大鬧，小三丈夫這才知道自己遭戴綠帽，當場崩潰。案經小三丈夫提告，法院判人夫與小三須連帶賠償30萬元。

小三丈夫提告主張，小三是因為參加美展而結識人夫，並受人夫邀請至其所開設的紋綉學園擔任助教，但沒想到兩人卻因此日久生情，對話中除了互表愛意之外，還有諸多露骨煽情涉及男女性愛的對話，像是「進入妳身體久一點」、「好想拔光妳抱著妳進入妳睡覺」等語。

小三丈夫表示，整件事情事後被正宮抓包，氣得帶著親友到他家中大鬧，他這才知道自己遭戴綠帽，精神承受了莫大的壓力及痛苦，更因此遠調南部工作，打算離開傷心地，並對人夫與妻子提告求償。

庭審時，人夫與小三並未出庭辯論，而法官事後勘驗兩人對話，認定兩人互動已明顯逾越社會一般通念所能容忍的範圍，也足以破壞小三夫妻間婚姻生活的圓滿、安全及幸福，也嚴重侵害了小三丈夫的配偶權，最終判兩人須連帶賠償小三丈夫30萬元。全案可上訴。