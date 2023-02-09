　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫甜喊：想進入你睡覺！正宮抓包鬧翻小三全家　她老公也崩潰了

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲新竹一名人夫偷吃被抓包，正宮氣得帶著親友到小三家大鬧，小三丈夫崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一名人夫與自己開設的紋綉學園助教發生婚外情，情到濃時更多次發生性行為，並互傳鹹濕對話，例如，「進入妳身體久一點」、「好想進入妳睡覺」等等，被正宮抓包後，帶著親友跑到小三家中大鬧，小三丈夫這才知道自己遭戴綠帽，當場崩潰。案經小三丈夫提告，法院判人夫與小三須連帶賠償30萬元。

小三丈夫提告主張，小三是因為參加美展而結識人夫，並受人夫邀請至其所開設的紋綉學園擔任助教，但沒想到兩人卻因此日久生情，對話中除了互表愛意之外，還有諸多露骨煽情涉及男女性愛的對話，像是「進入妳身體久一點」、「好想拔光妳抱著妳進入妳睡覺」等語。

小三丈夫表示，整件事情事後被正宮抓包，氣得帶著親友到他家中大鬧，他這才知道自己遭戴綠帽，精神承受了莫大的壓力及痛苦，更因此遠調南部工作，打算離開傷心地，並對人夫與妻子提告求償。

庭審時，人夫與小三並未出庭辯論，而法官事後勘驗兩人對話，認定兩人互動已明顯逾越社會一般通念所能容忍的範圍，也足以破壞小三夫妻間婚姻生活的圓滿、安全及幸福，也嚴重侵害了小三丈夫的配偶權，最終判兩人須連帶賠償小三丈夫30萬元。全案可上訴。

ET快訊
快訊／台銀神鬼襄理盜客戶8447萬！月砸40萬養酒店妹　下場
放寬室內口罩！專家提醒「1類人」感染率增加　下波鬆綁要等2個
快訊／普悠瑪乘客突「昏倒座位上」緊急停駛！　送醫急救仍不治
找到人了！搜救犬穿梭瓦礫中坐下「宏亮大叫」　畫面曝光
確診有望免強制隔離！　下階段鬆綁「染疫自主在家休息」
為何星雲大師採「坐塔荼毘」安葬？　佛光山給答案了
快訊／中國開第一槍！　大動作下架劉亞仁代言照
快訊／孫生母親慘了！　剛出獄又遭判刑1年
英雄身影曝！台灣隊路邊砍樹生火取暖　土耳其民眾送烤餅暖心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工人毛胚屋聚賭「手機打光」露餡　警笑：你們是最亮的一顆星！

快訊／台銀神鬼襄理盜客戶8447萬！月砸40萬養2酒店妹　重判8年半

快訊／北市敦化北路「2工人遭巨石壓住」　急派吊車救援

快訊／普悠瑪乘客突「昏倒座位上」　緊急停駛送醫急救仍不治

阿里山3歲男童發燒「塞劑無用」！姨媽開2小時車送醫　急救無效亡

快訊／台南翁騎車撞超商櫥窗！遭玻璃割傷送醫

幫友人討債竟持刀揮砍險釀人命　桃園男辯無殺人意圖下場曝

人夫甜喊：想進入你睡覺！正宮抓包鬧翻小三全家　她老公也崩潰了

英雄身影曝！台灣搜救隊路邊砍樹生火取暖　土耳其民眾送烤餅暖心

鋼琴女師拿洗澡刷打繼女「雙手大面積鈍挫傷」　夫怒離婚提告

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

娃目睹食物被吃好無助　3年後學會笑著反擊XD

Sandy生產倒數！吳宗憲曝豪宅裝潢　不怕當惡鄰：樓上就是我！

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

工人毛胚屋聚賭「手機打光」露餡　警笑：你們是最亮的一顆星！

快訊／台銀神鬼襄理盜客戶8447萬！月砸40萬養2酒店妹　重判8年半

快訊／北市敦化北路「2工人遭巨石壓住」　急派吊車救援

快訊／普悠瑪乘客突「昏倒座位上」　緊急停駛送醫急救仍不治

阿里山3歲男童發燒「塞劑無用」！姨媽開2小時車送醫　急救無效亡

快訊／台南翁騎車撞超商櫥窗！遭玻璃割傷送醫

幫友人討債竟持刀揮砍險釀人命　桃園男辯無殺人意圖下場曝

人夫甜喊：想進入你睡覺！正宮抓包鬧翻小三全家　她老公也崩潰了

英雄身影曝！台灣搜救隊路邊砍樹生火取暖　土耳其民眾送烤餅暖心

鋼琴女師拿洗澡刷打繼女「雙手大面積鈍挫傷」　夫怒離婚提告

開箱日本房價「台北只能買廁所」！網紅情侶嘆：年輕人難擁有台灣

工人毛胚屋聚賭「手機打光」露餡　警笑：你們是最亮的一顆星！

館長捐了！霸氣曬「100萬捐款單」幫助土耳其　千人讚爆：真男人

為132萬聘金！19歲妹「相親第3天被逼出嫁」...眼神死畫面曝

50多歲男子突失去心跳！普悠瑪號急停樹林站送醫　「延誤24分鐘」

震撼畫面！爸爸「最後擁抱」肉身保護　兒子奇蹟存活

聯準會官員放鷹　交易員開始大舉押注升息至6%

宋燕旻採訪驚見「七旬老人撞破頭」　急停車救人卻認：對自己失望

「抗中保台」下對陸貿易依存仍高　建立溝通管道才是正解

2023柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華　參加可拿100元台東金幣

受不了假掰直播主喊我素顏　網紅「看不爽」直接亂入惡搞

社會熱門新聞

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

即／成功嶺陸軍打靶膛炸！1上士右臉燙傷

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」

300萬誘巨乳網紅下海　雞頭遭控試車性侵

恐怖畫面曝！騎士路口突煞停遭撞飛　頭爆血身亡

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

快訊／被爆歧視原民　所長被火速調職內勤

他手機藏2任女友私密片！法官看完判無罪

繪師擺攤賺10多萬騎車噴飛　隔天再賺13萬也被偷

即／台中港多部大小車撞一團！小貨車駕駛受困搶救中

獨／兒遭槍殺！媽媽心碎問案情　警諷：原住民就是要錢

國2事故最新視角！轎車遭水泥車壓扁　駕駛宣判腦死

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

搜救犬「咬玩具待命」被批觀感不佳

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

爆陳建州私邀加「暗黑群組」狂傳謎片

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

即／成功嶺陸軍打靶膛炸！1上士右臉燙傷

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面